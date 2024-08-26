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Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı ve birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:36
Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıldönümü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı. 26 Ağustos 1071'de kazanılan bu destan, Anadolu'nun vatanlaşmasında önemli bir dönüm noktası olmuştu.

Zaferin Anısı

Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu büyük zaferin yıl dönümünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutladıklarını duyurdu. Yılmaz, “953 yıl önce unutulmaz bir zaferin yazıldığı bu topraklarda büyük bir sevinç ve coşku içindeyiz” dedi.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Malazgirt ruhunun, günümüzde Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkıda bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, “1071'de Anadolu'yu yurt yapan bu ruh, bugün Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2071 hedefinde birlik, dirlik ve beraberliğimizin kaynağı olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Kardeşlik ve Gelecek

Cevdet Yılmaz, bin yıllık kardeşliğin geleceğin temeli olduğunu belirterek, “Bu vesileyle Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutluyor, Sultan Alparslan ve şanlı ordusunu saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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