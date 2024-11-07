Malezya Başbakanı Enver İbrahim Trump'ın Seçim Zaferi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Malezya Başbakanı Trump'ın Seçim Zaferini Değerlendirdi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı olarak kazanmasının, Gazze üzerindeki İsrail saldırılarının sona ermesinde olumlu bir etki yaratmasını umduğunu dile getirdi.

İyi İlişkiler ve Barış Umudu

Enver, Bernama haber ajansına verdiği demeçte, Çin'in başkenti Pekin'de, Trump'ın zaferinin ikili ilişkiler ile ticaret alanında da faydalı olacağını ifade etti.

Başbakan Enver, şunları söyledi: "ABD'nin, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi ve Filistin halkının haklarının tanınması konusundaki olumlu tavrını memnuniyetle karşılayacağız."

Savaş ve Uzlaşma Beklentisi

Enver, ayrıca Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da barışçıl bir uzlaşma yolu bulmasını temenni etti.

Seçim Sonuçları

5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ABD'nin 47. Başkanı olmayı başarmıştı. Resmi olarak görevine ise 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.