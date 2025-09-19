Malezya'dan BMGK'de ABD Vetosuna Tepki: Gazze Ateşkesi Engellendi

Malezya'dan BMGK'de ABD vetosuna sert tepki

Malezya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ile sınırsız insani yardım erişimi talep eden karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesinden 'derin endişe' duyduğunu açıkladı. Malezya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tasarının BMGK'de alınan oylamada 14 üyenin 'evet' oyu aldığı ancak tasarının ABD'nin tek oyuyla reddedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, veto hakkının kullanılmasının Gazze'ye insani yardım girişindeki kısıtlamaların kaldırılmasını yeniden engellediği ve bunun İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım ve yıkım suçlarını sürdürmesine cesaret verebileceği vurgulandı. Malezya ayrıca, 'Filistin halkı için barış ve adalet arayışında uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edecektir.' ifadelerini kullandı.

ABD'nin gerekçesi ve BMGK oylaması

Yeni karar tasarısı dün BMGK'ye sunulmuştu. Yapılan oylamada 14 üyenin 'evet' oyu verdiği tasarı, ABD'nin tek oyuyla reddedildi. ABD'nin BMGK temsilcisi, oylama öncesi yaptığı açıklamada veto kararlarının 'kimseyi şaşırtmayacağını' belirterek tasarının 'Hamas'ı kınamakta veya İsrail'in kendini savunma hakkını tanımakta başarısız olduğunu' savundu.

ABD'li diplomat, tasarının Hamas'ı destekleyen bir yapı taşıdığını ve BMGK'de 'geçerlilik kazanan yanlış anlatıları haksız yere meşrulaştırdığını' iddia ederek, Hamas tüm esirleri serbest bırakmadan Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 141 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 925 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 12 bin 590 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 884 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 513'e çıktı, yaralıların sayısı 18 bin 414 oldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı bildirildi. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.