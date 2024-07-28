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Mali'de Ordunun Eski Tuareg İsyancılarıyla Çatışması

Mali'de ordu ile Tuareg isyancıları arasında Cezayir sınırında çatışmalar yaşandı, durum giderek gerginleşiyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:41
Mali'de Ordunun Eski Tuareg İsyancılarıyla Çatışması

Mali'de Eski Tuareg İsyancılarıyla Çatışma

Mali ve Cezayir sınırında, 2015 yılında silah bırakmış olan eski Tuareg isyancıları ile Mali ordusu arasında yeniden çatışmalar patlak verdi.

Çatışmaların Detayları

Mali ordusunun yaptığı açıklamaya göre, çatışmalar 3 gün sürdü ve bu süreçte Cezayir sınırındaki Kidal iline yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında, "terörist koalisyon" hedef alındı. Açıklamada, bölgedeki durumun yakın takipte olduğu vurgulandı.

CSP-DPA'nın Açıklamaları

Öte yandan, Mali’nin kuzeyinde silah bırakan gruplardan oluşan Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) ve onun stratejik çerçevesi olan Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve (CSP-DPA) farklı bir bildirimde bulundu. CSP-DPA Sözcüsü Mohamed Elmaouloud Ramadane, Mali birliklerinin Rus Wagner askerleriyle birlikte devriye gezerek çatışmalara sokulduğunu belirtti ve 10 askerin öldüğünü, birçok askerin yaralandığını ve zırhlı araçların ele geçirildiğini aktardı.

Çatışmaların Geçmişi

İlk çatışmalar 25 Temmuz’da Tinzaouatene'de başladı. Mali ordusu, çatışmalarda iki askerin yaşamını yitirdiğini ve 10 askerin yaralandığını bildirdi. Aynı zamanda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sosyal medya üzerinde ise CSP-DPA yanlısı hesaplar, Wagner askerlerine ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaşarak, 30'dan fazla Wagner askerinin bu çatışmalarda öldüğünü öne sürdü.

Cezayir Anlaşması ve Gerginlik

2015 yılında Cezayir aracılığıyla imzalanan "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" ile Tuareglerin yaşadığı bölgedeki şiddet olaylarının sona ermesi umulmuştu. Ancak son zamanlarda, Mali ordusu ve CMA arasında gerilim artmış durumda. Özellikle Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) güçlerinin çekilmesinin ardından, kamplar üzerindeki kontrolün orduya devri konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Mali ordusu ve CMA, birbirlerini anlaşma ihlalleriyle suçlamaktadır. 2015’te imzalanan bu anlaşma, Mali tarafından Ocak 2024’te fesh edilmişti.

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