Mali'de Şiddetli Yağışlar Sonrası 'Ulusal Afet' İlan Edildi

Mali'de Şiddetli Yağışların Sonuçları

Mali'de meydana gelen şiddetli yağışlar, ülkede ciddi sel felaketlerine yol açtı ve buna bağlı olarak hükümet tarafından 'ulusal afet' ilan edildi.

Hükümet Açıklaması

Yerel hükümetin yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların yanı sıra diğer doğal olaylar, yani yıldırım düşmesi ve fırtınaların da yaşandığı bildirildi. Bu durum, acil önlemlerin alınmasını zorunlu kıldı.

Etki Alanı

Son haftalarda kaydedilen yağışlar, ülkenin 17 bölgesinde 7 binden fazla haneyi ve yaklaşık 50 bin kişiyi olumsuz etkiledi. Ayrıca, bu olumsuz hava koşulları neticesinde 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hükümet, vatandaşları bu tür doğal afetlere karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı ve acil yardım ekiplerinin çalışmalara başladığını duyurdu.