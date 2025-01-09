Mali Ordusu 14 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Mali ordusu, Mopti'de düzenlenen operasyon sonucunda 14 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:31
Mali Ordusu 14 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Mali'nin Mopti Bölgesinde Terörle Mücadele Başarıları

Mali ordusu, Mopti bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon ile 14 teröristi etkisiz hale getirdi. Ordudan yapılan resmi açıklamada, Diangassagou mevkisinde planlanan bir terör saldırısının püskürtüldüğü bildirildi.

Operasyona Ait Detaylar

Açıklamada, hava ve karadan gerçekleştirilen operasyon sayesinde, söz konusu teröristlerin etkisiz hale getirildiği ve teröristlere ait çeşitli mühimmat ile savaş malzemelerinin ele geçirildiği vurgulandı.

Sahel Bölgesindeki Güvenlik Tehditleri

Son yıllarda Burkina Faso, Mali ve Nijer sınırlarının bulunduğu Sahel bölgesi, terör örgütü El Kaide ve DEAŞ'ın yoğun saldırılarına maruz kalmaktadır. Mali, 2013 yılından bu yana bu terör örgütlerinin hedefi haline gelmiştir.

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