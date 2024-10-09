Malkoç: Avrupalı Ombudsmanlar Gazze'de Çifte Standart Uyguluyor

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Sert Eleştiriler

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, son dönemlerde Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Avrupalı ombudsmanların İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar karşısındaki tutumlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Çifte Standart Eleştirisi

Malkoç, "Bu çifte standart, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı bir tutum sergilemektedir. Avrupalı ombudsmanlar, İsrail'i bu anlamda sorgulamazken, Rusya'yı sürekli eleştiriyorlar," diyerek, bu davranışların iki yüzlülük olduğunu vurguladı.

Ombudsmanlık Görevinin Önemi

Malkoç, ayrıca Türkiye'nin dünyadaki dokuz ombudsmanlık birliği arasında yer aldığını hatırlatarak, Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği başkanlıklarının Türkiye için önemli bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

İnsan Hakları İhlalleri ve Savaşlar

Gelişen çatışma ve göç olaylarının insan hakları ihlallerini artırdığını vurgulayan Malkoç, "Savaşlar ve çatışmaların etkileriyle ombudsmanlık alanında çifte standart uygulamaları hız kazandı," şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki İnsan Hakları Çalışmaları

Malkoç, Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesinde, esir düşen askerlerin ve sivil halkın hakları için yaptıkları çalışmalara da değindi. Ukrayna'da Rus esir askerlerine yönelik hak ihlallerini araştırdıklarını belirten Malkoç, hazırladıkları raporları ilgili taraflarla paylaştıklarını ifade etti.

Son olarak, "Rusya'nın elindeki Ukraynalı esirleri ziyaret etmek için gerekli başvuruları yaptık," dedi. Bu açıklamalar, uluslararası topluma insan hakları konusundaki sorumluluklarını hatırlatmak açısından dikkat çekici bulundu.