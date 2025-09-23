Malta Resmen Filistin Devleti'ni Tanıdı — Başbakan Abela Açıkladı

Malta Resmen Filistin Devleti'ni Tanıdı

Başbakan Robert Abela, BM konferansında kritik mesajlar verdi

Malta Başbakanı Robert Abela, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesindeki Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Konuşmasının hemen başında Abela, "Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir. Bunu, her iki halkın da geleceğini güvence altına alacak tek çözüm olan gerçek ve barışçıl iki devletli çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz." dedi.

Malta'nın resmi tanımasını iki devletli çözüm için yapılan somut bir taahhüt olarak nitelendiren Abela, aynı zamanda İsrail'in demokratik bir Filistin Devleti ile beraber var olma hakkını da açıkça desteklediklerini belirtti.

Abela, Hamas'ın Filistin'de yeri olmaması gerektiğini savunurken, Filistin'in tanınmasının Hamas için bir zafer anlamına geldiği iddiasına katılmadığını ifade etti.

Başbakan, "Hamas'ın elindeki esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yinelediklerini" vurgulayarak, Malta'nın acil ve kalıcı ateşkes istediğini ve çatışmaların artık durması gerektiğini söyledi.

Abela ayrıca Filistinliler için tek devlet, tek hükümet yaklaşımını desteklediklerini belirtti ve İsrail hükümetlerine yönelik sorumlulukları hatırlattı: "Aynı şekilde İsrail hükümetlerinin de acil sorumlulukları var. Sivillere ve altyapıya yönelik saldırıları derhal durdurulmalıdır. Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimci işgali ve beraberindeki şiddet de derhal durdurulmalıdır. Gazze'de açlık yaşanıyor ve acınası miktardaki gıda yardımına ulaşmaya çalışan aç sivillerin ölümlerine izin verilemez."

Gazze'deki trajedinin derinliği karşısında sessiz kalamayacaklarını da sözlerine ekleyen Abela, uluslararası topluma insani yardımın ve kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulundu.