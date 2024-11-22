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Maltepe'de Kurye Saldırısına Uğradı: Demir Çubuk Dehşeti

Maltepe'de bir sürücü, motosikletli kuryeye trafikte demir çubukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:06
Maltepe'de Kurye Saldırısına Uğradı: Demir Çubuk Dehşeti

Maltepe'de Trajık Olay

Maltepe'de, trafikte yaşanan bir tartışma, korkunç bir olaya dönüştü. D-100 kara yolunda seyir halindeki bir hafif ticari aracın sürücüsü, motosikletli kuryeye demir çubukla saldırdı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tartışma ve Saldırı

Söz konusu olay, sürücü ile motosikletli kurye arasında şiddetli bir sözlü tartışma ile başladı. İki taraf arasındaki gerilim büyüdü ve sürücü, aracından aldığı demir çubuğu motosikletin sepetine sapladı. Bu sırada motosiklet yere düştü.

Kuryeye Fiziksel Saldırı

Demir çubuğu ile yere düşen kuryeye saldıran sürücü, önce kuryenin sırtına, ardından kafasına birkaç kez vurdu. Olay anında, başka bir motosikletli kurye duruma müdahale etmeye çalıştı. Müdahale sonrası, saldırgan sürücü aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Bu korkunç saldırı, Maltepe'de trafikte yaşanan şiddetin bir örneği olarak kayıtlara geçti ve bölgedeki güvenlik sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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