Maltepe Sahili'nde park halindeki karavanlar kaldırıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sahil kenarındaki halka açık alanlarda uzun süre park edilmiş karavanların kaldırılması için daha önce uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarılar doğrultusunda, 5 Temmuz Cuma günü Maltepe Belediyesi de sahil bölgesindeki cep park alanlarında duran araçlara tebligat yapıştırdı. Ancak, tebligatlara rağmen karavanlarını kaldırmayanların araçları, İBB ve Maltepe Belediyesi ekiplerince çekilerek Yediemin Otoparkı'na götürüldü.

Hepsi İşgalci

Karavanını sahil şeridinde park eden bir kişi, durumu eleştirerek "20 tane karavan varsa içlerinden birinde yaşayan var. Diğerlerinin hepsi işgalci. Benim gözümde de işgalci. Ben yaşıyorum. Bunlar bırakıyorlar senede bir kere geliyorlar, ayda 1 kere geliyorlar. Ben şimdi molamı verdim, arabamın eksiklerini gideriyorum. Basıp Ege'ye doğru gidiyorum.Başında olmayanlar düşünsün. Eğer karavan alacak arkadaşlar varsa, içinde kalmıyorsanız problem orada" dedi.

Karavanları Nereye Koyacağız?

Karavan sahibi Özgür Merhemci ise duruma şu sözlerle tepki gösterdi: "Bizi zaten işgalci yaptılar sağ olsunlar. Ben de diyorum ki o zaman ücretli yapın, parasını ödeyelim. Orhangazi Parkı'na gidelim diyoruz, günlük 400 lira diyorlar. Abonman yapalım diyoruz 'yer yok' diyorlar.Gördüğünüz gibi çekiyorlar milletin malını, gasp ediyorlar resmen kırarak dökerek. Götüreceğiz bir yere koyacağız bakalım. Karavan parkı yapılıyor ama şu anda 400-500 kişi sırada bekliyormuş. Yer göstermek yok. Göl kenarına gideriz Jandarma gelir, ormana gideriz ormancı gelir. Buraya geliriz zabıta gelir. Nereye koyacağız biz bunları?" diye konuştu.