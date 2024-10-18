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Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manavgat'ta çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:51
Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manavgat'ta Orman Yangını Söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Sorgun Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının Nedenleri Henüz Belirsiz

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına, bölgedeki itfaiye ekipleri derhal müdahale etti.

Yerel Yetkililer Olay Yerindeydi

Yangın bölgesine gelen Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ve Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ekiplerin söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Yaklaşık bir saat içinde söndürülen yangın, büyük bir tehlike oluşturmadan kontrol altına alınırken, bu durum yerel halkta bir nebze de olsa rahatlama sağladı.

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