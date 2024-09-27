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Mandera, 2024 Dünya Yeşil Şehir Ödülü'nü Kazandı

Kenya'nın Mandera şehri, yeşillendirme programı ile 2024 Dünya Yeşil Şehir Ödülü'ne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:50
Mandera, 2024 Dünya Yeşil Şehir Ödülü'nü Kazandı

Kenya'nın Mandera Şehri Ödül Sahibi

Kenya'nın Mandera kenti, gerçekleştirdiği Yeşillendirme Programı ile Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) tarafından verilen "2024 İklim Değişikliği için Yeşil Yaşamak Ödülü"nü kazandı.

Vali Khalif'ten Açıklama

Mandera Valisi Mohamed Adan Khalif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ödülün kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Belediyemizin son sekiz yıl içinde bu programa yaptığı önemli yatırımlar, en üst düzeyde onaylandı ve takdir edildi. Ağaçlarla ilgilenen kadın çalışanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

Programın Sosyoekonomik Etkileri

Khalif, Yeşillendirme Programı'nın, artan harcanabilir gelir ile aile sağlığı, beslenme ve kadınların güçlendirilmesi gibi önemli sosyoekonomik konuları ele aldığını belirterek, "Bu programı başka bölgelere yaymak için çeşitli kuruluşlar ve işletmelerle ortaklık kurmayı umuyoruz." şeklinde konuştu.

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