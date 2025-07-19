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Manisa'da 17 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 17 yaşındaki Afganistan uyruklu H.A. evinde ölü bulundu. Polis, kocasının peşinde.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 22:20
Manisa'da 17 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 17 yaşındaki genç kadın H.A., evinde ölü olarak bulundu. Olay, Cumhuriyet Mahallesi 5024 Sokak'ta gerçekleşti. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen H.A.'dan haber alamayan yakınları, genç kadının yaşadığı eve gitmeleri sonucunda koltukta üstü örtülü ve hareketsiz halde buldular.

Durumun acil servise bildirilmesi üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde, H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cesedi, savcılık incelemesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili yapılan ilk araştırmalarda, komşularından alınan bilgilere göre genç kadının dün gece kocasıyla tartıştığı duyumunu alan polis ekipleri, kocasının yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 17 yaşındaki yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 17 yaşındaki yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 17 yaşındaki yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 17 yaşındaki yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu.

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