Manisa'da Ambulans-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 6 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir İlçesinde Feci Kaza

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir ambulans ile otomobil arasında yaşanan çarpışma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay, Çataltepe Kavşağı'nda meydana geldi.

Kaza Detayları

B.V.'nin kullandığı 45 AAN 19 plakalı ambulans, M.P. (35) idaresindeki 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans takla attı. Kazada ambulans sürücüsü ile birlikte 4 personel yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar Kurtarılmaya Çalışıldı

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan otomobilin sürücüsü ve otomobilde bulunan Sadettin İnan (57), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hayatını Kaybeden İnan İçin Yapılan Müdahale

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sadettin İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.