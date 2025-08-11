DOLAR
40,7 0%
EURO
47,29 0,25%
ALTIN
4.392,98 1,15%
BITCOIN
4.856.282,53 -0,57%

Manisa'da Ambulans-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 6 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 20:38
Manisa'da Ambulans-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 6 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir İlçesinde Feci Kaza

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir ambulans ile otomobil arasında yaşanan çarpışma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay, Çataltepe Kavşağı'nda meydana geldi.

Kaza Detayları

B.V.'nin kullandığı 45 AAN 19 plakalı ambulans, M.P. (35) idaresindeki 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans takla attı. Kazada ambulans sürücüsü ile birlikte 4 personel yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar Kurtarılmaya Çalışıldı

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan otomobilin sürücüsü ve otomobilde bulunan Sadettin İnan (57), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hayatını Kaybeden İnan İçin Yapılan Müdahale

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sadettin İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki Orman Yangınında Ekip Alevlerden Kurtarıldı
2
Suriye'de İsrail Karşıtı Gösteriler: Binlerce Kişi Gazze İçin Sokağa Çıktı
3
Adana'da Yangın Kontrol Altına Alındı: İki Katlı Ev Küller Altında Kaldı
4
Erzincan'da 449 Polis Adayı Mezun Oldu
5
Bakan Güler'den Metan Gazı Şehitlerine Başsağlığı Mesajı
6
Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı
7
Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi