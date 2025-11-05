Manisa'da Ekim Operasyonlarında Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Operasyon ve gözaltılar

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce 01 - 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 31 olay ortaya çıkarılırken, 41 şüpheli yakalandı ve 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 9 bin 972 paket kaçak sigara, 982 bin 400 makaron, 375 kilo tütün, 833 litre kaçak içki ve 1.130 litre etil alkol yer alıyor. Ayrıca 32 kaçak cep telefonu, 2 bin 735 adet çeşitli emtia ve kaçak parfüm, 4 sigara sarma makinesi ve kompresör, 108 elektronik sigara, 84 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 çek-senet, 1 pos cihazı ve bir av tüfeği ele geçirildi.

MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOM ŞUBE EKİPLERİNİN EKİM AYINDA YÜRÜTTÜĞÜ OPERASYONLARDA 31 OLAY AYDINLATILIRKEN, 41 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI. OPERASYONLARDA KAÇAK İÇKİDEN SİGARAYA, CEP TELEFONUNDAN UYUŞTURUCU HAPLARA KADAR ÇOK SAYIDA YASA DIŞI ÜRÜNE DE EL KONULDUĞU AÇIKLANDI.