Manisa'da Ekim Operasyonlarında Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Manisa KOM ekiplerinin 01 - 31 Ekim operasyonlarında 31 olay aydınlatıldı, 41 şüpheli yakalandı; çok sayıda kaçak sigara, içki, cep telefonu ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:35
Operasyon ve gözaltılar

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce 01 - 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 31 olay ortaya çıkarılırken, 41 şüpheli yakalandı ve 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 9 bin 972 paket kaçak sigara, 982 bin 400 makaron, 375 kilo tütün, 833 litre kaçak içki ve 1.130 litre etil alkol yer alıyor. Ayrıca 32 kaçak cep telefonu, 2 bin 735 adet çeşitli emtia ve kaçak parfüm, 4 sigara sarma makinesi ve kompresör, 108 elektronik sigara, 84 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 çek-senet, 1 pos cihazı ve bir av tüfeği ele geçirildi.

