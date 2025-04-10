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Manisa'da Polis Ekibine Pastalı Sürpriz

Manisa'da kavga ihbarına giden polis ekibine esnaftan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü için pastalı sürpriz hazırladı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 17:01
Manisa'da Polis Ekibine Pastalı Sürpriz

Manisa'da Sıra Dışı Bir Kutlama

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kavga ihbarı üzerine göreve giden polis ekibi, esnaf tarafından hazırlanan sürprizle karşılaştı. Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, esnaf, emniyet mensuplarına pastalı kutlama yaptı.

Sokakta Bıçaklı Kavga İhbarı

Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, sokakta iki grup arasında bıçaklı kavga olduğu ihbarında bulundu. İhbarın ardından hızla olay yerine giden polisler, karşılaştıkları sürprizle şaşkınlık yaşadı.

Esnafın Jestine Teşekkür

Emniyet mensupları, esnafın düzenlediği kutlama pastasını hep birlikte keserek bu güzel anı ölümsüzleştirdi. Mahalle sakinleri de yapılan kutlamayı ilgiyle takip etti ve esnafa olan minnettarlıklarını dile getirdi.

Bu tür jestlerin, polis ve toplum ilişkisini güçlendirdiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180....

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla pastalı kutlama yapıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180....

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla pastalı kutlama yapıldı.

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