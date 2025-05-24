DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 -0,01%
BITCOIN
4.184.287,8 0,37%

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Manisa Demircili Belediyesi, çalışanlarına 65.500 TL promosyon ödemesine karar vererek dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 10:08
Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Manisa'da Promosyon İhalesinin Sonucu

Ülkemizdeki maaş zamları ve promosyon ödemeleri, hem çalışanlar hem de emekliler için önemli bir konu haline gelmişken, Manisa'dan sevindirici bir haber geldi. Demircili Belediyesi çalışanları adına düzenlenen maaş promosyon ihalesinde çalışanlara toplam 65.500 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Rekor Ücretle Sonuçlanan İhale

Uzun zamandır beklenen maaş promosyon ihalesi, 121 personele 65.500 TL ödeme yapılmasıyla sonuçlandı. Bu müjdeli haber, ilçe genelinde sevinçle karşılandı. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, çalışanlarının her zaman yanında olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Bankalar Arası Rekabet

Demirci Belediyesi tarafından gerçekleştirilen maaş promosyon ihalesine 5 banka katıldı. Bankaların, belediye çalışanlarının hesaplarına yatırılacak promosyon ücreti için verdikleri teklifler arasında en yüksek rakam 65.500 TL olarak belirlendi.

Başkan Kara'nın Açıklamaları

Promosyon ihalesinin tamamlanmasının ardından konuşan Başkan Erkan Kara, "Bu ihale 5 bankanın katılımıyla gerçekleşti. Haziran ayı içerisinde Demirci Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerimizin hesaplarına 65.500 lira maaş promosyon ücreti yatırılacak" dedi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kızılırmak Deltası: Göçmen Kuşların Karadeniz'deki Hayat Durağı
2
Sofya Opera ve Balesi, İstanbul Opera Festivali'nde Sahne Alacak
3
Adana'da Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Hava Gücü Eğitimi
4
İlim Yayma Ödülleri 2023 Başvuruları Başladı
5
Kilis'te Orman Yangınlarına Karşı Hava ve Karadan Denetimler Başlatıldı
6
Chicago'da Renklilik: Türk Festivali Başladı
7
Kırşehir Cezaevi Personelinden 'Bozkırın Esintisi' Konseri

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!