Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Manisa'da Promosyon İhalesinin Sonucu

Ülkemizdeki maaş zamları ve promosyon ödemeleri, hem çalışanlar hem de emekliler için önemli bir konu haline gelmişken, Manisa'dan sevindirici bir haber geldi. Demircili Belediyesi çalışanları adına düzenlenen maaş promosyon ihalesinde çalışanlara toplam 65.500 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Rekor Ücretle Sonuçlanan İhale

Uzun zamandır beklenen maaş promosyon ihalesi, 121 personele 65.500 TL ödeme yapılmasıyla sonuçlandı. Bu müjdeli haber, ilçe genelinde sevinçle karşılandı. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, çalışanlarının her zaman yanında olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Bankalar Arası Rekabet

Demirci Belediyesi tarafından gerçekleştirilen maaş promosyon ihalesine 5 banka katıldı. Bankaların, belediye çalışanlarının hesaplarına yatırılacak promosyon ücreti için verdikleri teklifler arasında en yüksek rakam 65.500 TL olarak belirlendi.

Başkan Kara'nın Açıklamaları

Promosyon ihalesinin tamamlanmasının ardından konuşan Başkan Erkan Kara, "Bu ihale 5 bankanın katılımıyla gerçekleşti. Haziran ayı içerisinde Demirci Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerimizin hesaplarına 65.500 lira maaş promosyon ücreti yatırılacak" dedi.