Manisa'da Sivil Denetim: 5 Eylül-3 Kasım'da 26 Otobüse 22 Ceza

Denetimi yürüten birim ve kapsam

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, 5 Eylül - 3 Kasım tarihleri arasında şehirlerarası otobüslere yönelik sivil denetimler gerçekleştirildi.

Denetim sonuçları

Denetimlerde, 7 farklı ile seyahat eden 13 firmaya ait 26 yolcu otobüsü ve sürücüleri kontrol edildi.

Uygulamada; 10 sürücüye cep telefonu kullanmaktan, 3 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 1 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 2 sürücüye aşırı hızdan, 1 sürücüye takograf kullanmamaktan ve 5 sürücüye Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında olmak üzere toplam 22 adet cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Denetimlerin devamı

Emniyet yetkilileri, denetimlerin yol güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız süreceğini bildirdi.

