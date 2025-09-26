Manisa'da trafik kazası: Yaralanan polis memuru Osman Yaman hastanede öldü

Manisa'da trafik kazası: Yaralanan polis memuru Osman Yaman hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan trafik polisi Osman Yaman, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza ve müdahale

İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi yakınlarında dün gerçekleşen kazada, önünde seyreden elektrikli bisiklete çarpan tırın ardından yaşanan zincirleme çarpışma sonucu olay yerinde büyük hasar oluştu.

Kaza sırasında; Şah İsmail Topçuoğlu idaresindeki 34 GLH 876 plakalı tır, önündeki elektrikli bisikleti kullanan Muhammed Nedir (36)'e çarptı. Tır bariyere çarptıktan sonra, Ahmet Taş (54) yönetimindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile ve yol kenarında bekleyen polis memuru Osman Yaman (49)'a çarpıp köprüden alt yola devrildi.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Muhammed Nedir hayatını kaybetmiş; tır sürücüsü Şah İsmail Topçuoğlu ile polis memuru Osman Yaman yaralanmıştı. Yaralı olarak kaldırılan Yaman, Manisa Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taziye ve görev bilgileri

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yayımladığı taziye mesajında Osman Yaman'a Allah'tan rahmet, ailesi ve teşkilata baş sağlığı diledi.

Yaman'ın Alaşehir Bölge Trafik İstasyon Denetleme Amirliği'nde görev yaptığı ve mesaisinin ardından evine döndüğü esnada kazanın yaşandığı öğrenildi.

