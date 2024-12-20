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Manisa'da Yangın Faciası: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evde çıkan yangında 91 yaşındaki Kamil Zeybek ve 89 yaşındaki eşi Ayşe Zeybek hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:14
Manisa'da Yangın Faciası: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Manisa'da Trajedi: Yangında İki Can Korundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Hacıbey Mahallesi Osmaniye Çıkmazı'nda, sabaha karşı meydana gelen yangında 91 yaşındaki Kamil Zeybek ve 89 yaşındaki eşi Ayşe Zeybek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaşlı çiftin tek katlı evinde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Komşularının patlama sesi duyması ve alevleri görmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın Hızla Yaygınlaştı

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesine rağmen, yangın evin bir odası ve çatısını tamamen kül etti. Ekipler, yangın sonrası evde yaşlı çiftin cansız bedenine ulaştı.

Yangında hayatlarını kaybeden çiftin torunu Özcan Zeybek, babaannesinin akciğer rahatsızlığı olduğunu ve oksijen tüpü kullandığını aktararak, "Bilinmeyen bir nedenle patlamış. Dedem, dış kapıya kadar ulaşabilmiş ama kapıyı açamamış," açıklamasında bulundu.

Yangının Nedeni Henüz Belirsiz

İtfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedeninin henüz netlik kazanmadığını belirtirken, duyulan patlama sesinin yangın sırasında oksijen tüpünün patlamasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.

Ölen çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir evde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir evde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir evde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir evde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

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