Manisa'da Yılın Ahisi: 94 Yaşındaki Bakkal Abdül Balolsun

Manisa'da 38. Ahilik Haftası'nda, 94 yaşındaki bakkal Abdül Balolsun 'yılın ahisi' seçildi; tören MESOB ve protokolün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 13:52
Manisa'da düzenlenen 38. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, 34 yıldır bakkallık yapan 94 yaşındaki Abdül Balolsun "yılın ahisi" seçildi. Tören, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

MESOB Başkanı Hasan Geriter törende anıta çelenk sundu. Mehter takımı eşliğinde Bedesten'e kortej yürüyüşü yapıldı, Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından temsili şet kuşanma töreni gerçekleştirildi.

Hasan Geriter, Ahilik kültürünün ticarette dürüstlüğü ve mesleki denetimi öngördüğünü vurgulayarak, esnaf ve sanatkarın toplumun bel kemiği olduğunu söyledi.

Ödüller ve Kıymetli İsimler

Akhisar ilçesinde daha önce marangozluk ve demircilik yapan, 34 yıldır bakkal işleten Abdül Balolsun yılın ahisi seçildi. Yılın kalfası Soma'dan oto döşemecisi Yunus Emre Çıplak olurken, yılın çırağı ise 16 yaşındaki Muhammet Can Yaşar olarak belirlendi.

Programın sonunda protokol üyeleri, seçilen esnaf ve sanatkarlara ödüllerini verdi.

