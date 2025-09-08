Manisa Demirci'de Bulunan Altın ve Künye Sahiplerine Teslim Edildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolan çeyrek altın ve altın takılar, bulan vatandaşlar tarafından zabıtaya teslim edilerek sahiplerine ulaştırıldı.

Çeyrek altınları bulan kişi teslim etti

Fatma Bostan, Gençlik Merkezi önünde 9 çeyrek altın buldu ve altınları Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Yapılan incelemede altınların Ümmü Demirel'e ait olduğu belirlendi.

Ümmü Demirel altınlarını geri aldı ve "Düğüne gitmek için aceleyle evden çıkmıştım. Köye varınca altınlarımın olmadığını fark ettim. Muhtarımıza haber verdim, zabıta ekipleri de altınların bulunduğunu söyledi. Bulan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Künye bulundu, sahibine teslim edildi

Hüseyin Özdil ise Üniversite Caddesi'nde bir altın künye buldu. Künye zabıtaya teslim edildi ve yapılan tespit sonucu künyenin Kemal Faruk Şeker'in eşine ait olduğu belirlendi.

Kemal Faruk Şeker, Özdil ve zabıta ekiplerine teşekkür ederek, "Eşim pazar yeri dönüşü künyesini düşürmüş. Çok aradık ama bulamadık, zabıtaya kayıp ihbarında bulunmuştuk. Bir duyarlı vatandaşımızın bulup zabıtaya ulaştırmasıyla künyemiz geri verildi." ifadelerini kullandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolan çeyrek altın ve altın takılar, sokakta bulan vatandaşların Zabıta Müdürlüğüne teslim etmesiyle sahiplerine ulaştırıldı.