Manisa Salihli'de Trafik Kazası: 60 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir-Ankara kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Latife K.'ye otomobil çarptı; ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:17
Olay ve müdahale

Manisa'nın Salihli ilçesinde, İzmir-Ankara kara yolu Barış Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Latife K. (60)'ye bir otomobil çarptı.

Kaza, 45 SC 3660 plakalı aracı kullanan O.A.'nın çarpması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Latife K., özel bir hastaneye kaldırıldı; yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sürücü O.A.'yı gözaltına aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

