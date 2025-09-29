Manisa (Salihli) kazası: Kamyonetle otomobil çarpıştı — 5 ölü, 6 yaralı

Ankara-İzmir kara yolunun Salihli kesiminde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi öldü, 6 yaralı; Elanur Uzunaltın'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 02:01
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 02:01
GÜNCELLEME - Manisa'nın Salihli ilçesinde feci kaza

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Ankara-İzmir kara yolu Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kazanın detayları

Sürücüsü henüz tespit edilmeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Mert Gülderen (41) idaresindeki 45 AVV 432 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın (6)'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralananlar Elanur Uzunaltın (4) ile kamyonet sürücüsü Mert Gülderen (41), yolcular Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Elanur Uzunaltın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

