Mardin Artuklu’da Kadrolu Eşekler Emekli Ediliyor — Paletli Çöp Araçları Geliyor

Mardin Artuklu'da 'Kadrolu' Eşekler Emekli Ediliyor

Artuklu ilçesinde çöp araçlarının giremediği dar sokaklarda uzun yıllardır temizlik işlerinde görev yapan 'kadrolu' eşekler, yerini elektrikli paletli çöp toplama araçlarına bırakıyor.

Saha testleri tamamlandı, kademeli geçiş planı

Artuklu Belediyesi tarafından saha testleri tamamlanan elektrikli küçük paletli çöp toplama araçları, dar sokaklar ve merdivenlere uygun hale getiriliyor. Belediyenin imzaladığı protokolle eşekler kademeli olarak görevden alınacak ve 22 bin metrekare üzerinde kurulacak 'emekli hayvan çiftliği'nde bakıma alınacak.

Yetkililer ne dedi?

Artuklu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Asım Pilgir, Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak'ın çöp toplayan eşeklerle ilgili çalışmasını değerlendirdiklerini belirterek, 'Paletli araçlar buradaki merdivenlerin, yolların fiziki yapısına göre uyarlanıyor. Eski Mardin tarihi ve fiziki nedeniyle zorlu bir coğrafya. Az önce gördüğünüz gibi merdivenlerin oluşu buraya araç girişini engelliyor. Eskiden beri buradaki çöp toplama işi eşeklerle yapılıyor. Eşek sirkülasyonunun azlığı ve bu işte çalıştırmak istemememiz nedeniyle bu çalışmayı hayata geçirmek istedik' dedi.

Pilgir, 'Araçlar buradaki merdivenlerin, yolların fiziki yapısına göre uyarlanıyor. Bundan önce eşeklerimiz sabah saat 04.00'te işçilerimizle birlikte temizlik işlerini yapıyorlardı. Yaklaşık 4-5 saatlik süreçte eski Mardin dediğimiz bölgenin tamamının temizliğini bitiriyorlardı. Ama bundan sonra daha kısa sürede, daha teknolojik araçlarla bu işi yapmayı planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Pilgir, amaçlarının tamamen eşeksiz, teknolojik aletlerle eski Mardin'i temizlemek olduğunu belirterek, 'İleride kültürde olması bakımından belki bir iki tane eşeğimiz olacak ama onlar da yük taşımak için değil, sadece nostaljiyi yaşatmak adına olacak. Onun haricinde eşekleri tamamen kaldırma yönünde adımlarımız hızla devam edecek' şeklinde konuştu.

