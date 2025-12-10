DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,61 -0,1%
ALTIN
5.744,3 0,34%
BITCOIN
3.957.722,17 0,13%

Mardin Artuklu’da Kadrolu Eşekler Emekli Ediliyor — Paletli Çöp Araçları Geliyor

Artuklu'da çöp toplamada yıllardır görev yapan 'kadrolu' eşekler, elektrikli paletli araçlarla kademeli olarak emekli edilip 22 bin metrekarelik çiftlikte bakıma alınacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:39
Mardin Artuklu’da Kadrolu Eşekler Emekli Ediliyor — Paletli Çöp Araçları Geliyor

Mardin Artuklu'da 'Kadrolu' Eşekler Emekli Ediliyor

Artuklu ilçesinde çöp araçlarının giremediği dar sokaklarda uzun yıllardır temizlik işlerinde görev yapan 'kadrolu' eşekler, yerini elektrikli paletli çöp toplama araçlarına bırakıyor.

Saha testleri tamamlandı, kademeli geçiş planı

Artuklu Belediyesi tarafından saha testleri tamamlanan elektrikli küçük paletli çöp toplama araçları, dar sokaklar ve merdivenlere uygun hale getiriliyor. Belediyenin imzaladığı protokolle eşekler kademeli olarak görevden alınacak ve 22 bin metrekare üzerinde kurulacak 'emekli hayvan çiftliği'nde bakıma alınacak.

Yetkililer ne dedi?

Artuklu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Asım Pilgir, Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak'ın çöp toplayan eşeklerle ilgili çalışmasını değerlendirdiklerini belirterek, 'Paletli araçlar buradaki merdivenlerin, yolların fiziki yapısına göre uyarlanıyor. Eski Mardin tarihi ve fiziki nedeniyle zorlu bir coğrafya. Az önce gördüğünüz gibi merdivenlerin oluşu buraya araç girişini engelliyor. Eskiden beri buradaki çöp toplama işi eşeklerle yapılıyor. Eşek sirkülasyonunun azlığı ve bu işte çalıştırmak istemememiz nedeniyle bu çalışmayı hayata geçirmek istedik' dedi.

Pilgir, 'Araçlar buradaki merdivenlerin, yolların fiziki yapısına göre uyarlanıyor. Bundan önce eşeklerimiz sabah saat 04.00'te işçilerimizle birlikte temizlik işlerini yapıyorlardı. Yaklaşık 4-5 saatlik süreçte eski Mardin dediğimiz bölgenin tamamının temizliğini bitiriyorlardı. Ama bundan sonra daha kısa sürede, daha teknolojik araçlarla bu işi yapmayı planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Pilgir, amaçlarının tamamen eşeksiz, teknolojik aletlerle eski Mardin'i temizlemek olduğunu belirterek, 'İleride kültürde olması bakımından belki bir iki tane eşeğimiz olacak ama onlar da yük taşımak için değil, sadece nostaljiyi yaşatmak adına olacak. Onun haricinde eşekleri tamamen kaldırma yönünde adımlarımız hızla devam edecek' şeklinde konuştu.

MARDİN'DE ÇÖP TAŞIYAN EŞEKLERİN YERİNİ PALETLİ ARAÇLAR ALACAK

MARDİN'DE ÇÖP TAŞIYAN EŞEKLERİN YERİNİ PALETLİ ARAÇLAR ALACAK

MARDİN ARTUKLU'DA ÇÖPLERİN TOPLANMASINDA GÖREV YAPAN VE EMEKLİ EDİLMESİ PLANLANAN EŞEKLERİN YERİNE...

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 14 Tutuklama, Duvar Yazıları Şok Etti
3
Akhisar'da feci kaza: 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı — 1 ölü
4
Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun 7-9 Aralık Umman Ziyareti
5
Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da Şehit Olan 47 Kişi Anıldı
6
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
7
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik