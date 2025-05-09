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Mardin'de Acil Durum ve İlk Yardım Tatbikatı Gerçekleştirildi

Mardin'de 6 kurumun katılımıyla acil durum ve ilk yardım tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 13:34
Mardin'de Acil Durum ve İlk Yardım Tatbikatı Gerçekleştirildi

Mardin'de Acil Durum ve İlk Yardım Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Mardin'de, 6 kurumun katılımıyla düzenlenen acil durum ve ilk yardım tatbikatı, dikkat çekici bir organizasyonla gerçekleştirildi. Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Erten koordinasyonunda, İlkyardımcılar Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen tatbikata, kampüs alanında yoğun ilgi vardı.

70 Kişilik Katılımcı Grubu

Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve MAÜ öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 70 kişi katıldı. Senaryo kapsamında, Sağlık Hizmetleri MYO binasının 3. katında meydana gelen bombalı saldırı ve patlama senaryosu uygulandı. Katılımcılar, binada mahsur kalanları kurtarırken, yaralananlara hızlı müdahalelerde bulundular.

Gerçeği Aratmayan Senaryo

Yaralıları öğrencilerin canlandırdığı tatbikat, katılımcılardan tam not aldı ve gerçek bir acil durum deneyimini fazlasıyla andırdı. MAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Yunus Emre, ani olaylara müdahale kabiliyetinin artırılması amacıyla bu tür tatbikatların önemine vurgu yaparak, "Bu yıl ikincisini düzenliyoruz ve sürekli tekrar edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Önemli İsimler Tatbikatta Yer Aldı

Tatbikatı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız, AFAD İl Müdürü Mehmet Dönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ramazan Demir gibi önemli isimler yer aldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat...

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Erten'in koordinasyonunda, İlkyardımcılar Öğrenci Topluluğu tarafından acil durum ve ilk yardım tatbikatı yapıldı. Kampüste düzenlenen tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye personellerinin ve MAÜ öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 70 kişi katıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat...

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Erten'in koordinasyonunda, İlkyardımcılar Öğrenci Topluluğu tarafından acil durum ve ilk yardım tatbikatı yapıldı. Kampüste düzenlenen tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye personellerinin ve MAÜ öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 70 kişi katıldı.

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