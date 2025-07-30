DOLAR
40,58 -0,01%
EURO
46,43 1,05%
ALTIN
4.280,08 1,32%
BITCOIN
4.710.805,11 0,97%

Mardin'de Anız Yakan Kişi Gözaltına Alındı

Mardin'de anız yaktığı öne sürülen 15 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Jandarma, sosyal medya paylaşımlarından tespit etti.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 15:07
Mardin'de Anız Yakan Kişi Gözaltına Alındı

Mardin'de anız yakma suçlamasıyla bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı sanal devriye sırasında sosyal medyada "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık" başlığıyla anız yakma görüntülerinin paylaşıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan kişinin kimliği belirlendi; 15 yaşındaki F.G., Kızıltepe ilçesi Eşme Mahallesi'ndeki ikametinde jandarma tarafından gözaltına alındı. Ardından gerekli işlemler için adli makamlara sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Birçok orman ve yerleşim yeri yangınına sebep olan anız yangınıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Mardin'de anız yaktığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Mardin'de anız yaktığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
2
Şırnak’ta Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
3
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi'nde Yenilik: Hareket Analizi Laboratuvarı Açıldı
4
Fatih Erbakan Tekirdağ'da Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı
5
Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı
6
İzmir'de Eskişehir Orman Yangını Şehitleri Anıldı
7
Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!