Mardin'de Anız Yakan Kişi Gözaltına Alındı

Mardin'de anız yakma suçlamasıyla bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı sanal devriye sırasında sosyal medyada "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık" başlığıyla anız yakma görüntülerinin paylaşıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan kişinin kimliği belirlendi; 15 yaşındaki F.G., Kızıltepe ilçesi Eşme Mahallesi'ndeki ikametinde jandarma tarafından gözaltına alındı. Ardından gerekli işlemler için adli makamlara sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Birçok orman ve yerleşim yeri yangınına sebep olan anız yangınıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Mardin'de anız yaktığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.