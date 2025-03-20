Mardin'de Girişimciler Yatırım İçin Sırada Bekliyor: 2. OSB İkinci Etap İhaleye Açıldı

Mardin'de Yatırım Talepleri Artıyor

Mardin, son yıllarda artırdığı yatırım potansiyeliyle dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. 70 parselli 1. etabın dolmasının ardından, 2. etapa yönelik ihale süreci başlatıldı.

İlk Etap Başarıyla Tamamlandı

Yeşilli ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki 2. OSB, yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor. 1. etapta yer alan 17 tesis üretime geçti ve tamamlama aşamasına gelen yaklaşık 40 fabrikanın yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Gıda, tekstil, plastik, makine ve sağlık gibi farklı sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimcilerin talepleri üzerine 2. etap çalışmalarına hız verildi.

300'den Fazla Yatırım Talebi Var

2. OSB Müdürü Mahmut Acay, 2013 yılında başlayan süreçte altyapı çalışmalarının 2017 yılında tamamlandığını belirterek, “Günümüzde 70 sanayi parselinin 12'si faaliyete geçti. 5 tekstil atölyemiz de aktif durumda. İnşaat aşamasında olan 39 parsel var. Burası yaklaşık 1000 insana iş kapısı oldu.” dedi.

5-10 Yıl İçinde 300 Fabrika Hedefi

Acay, ikinci etap için yapılan başvuruların yoğunluğuna dikkat çekerek, “Elde ettiğimiz hızla 5-10 yıl içerisinde burada 300 fabrikanın kurulmasını ve binlerce insanın çalışmasını öngörüyoruz. Mardin, sanayi kenti olma yolunda ilerliyor.” açıklamasında bulundu.

İş İmkanları Artacak

2. etapta her yıl 1000 yeni istihdam olanağı sağlanacağını belirten Acay, “5 yıl içinde toplam 10 bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu. Şu anda 310 girişimciye müracaat çağrısı yapıldığını belirten Acay, yatırımcıların dikkatini Mardin’e çekmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Orta Doğu'ya Açılan Kapı

Mardin'in coğrafi konumunun ve genç nüfusunun yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu söyleyen Acay, “Suriye ve Irak’a olan yakınlığımız, bizi ticari olarak da avantajlı bir konuma getiriyor. Burada üretilecek her şey Suriye pazarına açılacak.” ifadelerini kullandı.

Girişimcilerin Beklentileri

İlk etapta makine imalatı yapan Mehmet Salih Demirat, ikinci etapta da yeni yatırımlar yapmayı hedeflediğini belirtti. Gıda sektöründe yatırım yapmayı planlayan Mesut Özer ise, mevcut istihdamı artırmayı hedeflediklerini ifade etti. İki girişimci de 2. etap ihalelerini dört gözle bekliyor.

Teşvik uygulaması, coğrafi konumu, tesis edilen huzur ortamı ve genç nüfus oranının yüksek olması nedeniyle yatırımcıların son yıllarda büyük ilgi gösterdiği Mardin'de 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 2. etapta fabrika kurmak için yatırımcılar sıra bekliyor. Yeşilli ilçesinde Zeytinli Mahallesi'nde faaliyete başlayan 2. OSB'nin 70 parselli 1. etabında 17 tesis üretime geçti. Tamamlanma aşamasına gelen yaklaşık 40 fabrika ise bu yıl içerisinde üretime hazır hale gelecek.

Teşvik uygulaması, coğrafi konumu, tesis edilen huzur ortamı ve genç nüfus oranının yüksek olması nedeniyle yatırımcıların son yıllarda büyük ilgi gösterdiği Mardin'de 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 2. etapta fabrika kurmak için yatırımcılar sıra bekliyor. Yeşilli ilçesinde Zeytinli Mahallesi'nde faaliyete başlayan 2. OSB'nin 70 parselli 1. etabında 17 tesis üretime geçti. Tamamlanma aşamasına gelen yaklaşık 40 fabrika ise bu yıl içerisinde üretime hazır hale gelecek.