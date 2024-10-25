Mardin'de Kırmızı Kategorideki PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'de Terörle Mücadele Başarıyla Sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK’lı terörist "Faraşin-Bedran" kod adlı Ramazan Aktaş’ın Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Önemli Gelişmeler

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, terör örgütü mensubu Aktaş’ın “Gürz-19” operasyonu çerçevesinde Mardin'in Artuklu bölgesinde bir eve düzenlenen operasyon sırasında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Bakan Yerlikaya, "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek" şeklinde konuştu. Ayrıca, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucu Aktaş'ın, eylem hazırlığında olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği belirtilerek silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında terörist Ramazan Aktaş'ın yanında, 1 M16 tüfek, 1 AKİS tüfeği, 5 dolu M16 şarjörü, 5 dolu AKİS şarjörü, 4 el bombası gibi birçok mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.