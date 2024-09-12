DOLAR
33,9 0,21%
EURO
37,53 -0,28%
ALTIN
2.782,76 -1,35%
BITCOIN
1.951.654,53 -0,07%

Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:26
Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Kırsal Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, iki kişi arasında başlayan sözlü tartışmanın zamanla büyümesi ve silahlı kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti.

Olayın Detayları

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, üzerinde taşıdığı tabanca ile A.K. isimli 28 yaşındaki kişiye ateş açtı. Olayın ardından bölgeye hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, A.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Mersin'de 7 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Başladı
3
Çorum'da İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı
4
Hizbullah ve İsrail Arasındaki İlişkilerde Yeni Gelişmeler
5
İYİ Parti'de Şok İstifa: Ümit Özlale Partisinden ve Görevlerinden Ayrıldı
6
Tekirdağ'da Bebeğe Şok İstismar: Anne ve 4 Kişi Tutuklandı

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!