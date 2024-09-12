Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Kırsal Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, iki kişi arasında başlayan sözlü tartışmanın zamanla büyümesi ve silahlı kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti.

Olayın Detayları

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, üzerinde taşıdığı tabanca ile A.K. isimli 28 yaşındaki kişiye ateş açtı. Olayın ardından bölgeye hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, A.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.