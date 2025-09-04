DOLAR
Mardin'de Sosyal Medyada Kiliseye Hakaret: Zanlı Tutuklandı

Mardin'de sosyal medyada kiliseye hakaret içerikli paylaşım yapan zanlı yakalandı ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 18:56
Mardin'de Sosyal Medyada Kiliseye Hakaret: Zanlı Tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Mardin'de sosyal medyada kiliseye yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda dün yapılan bir paylaşımda, yüzü görünmeyen bir şüphelinin bir kilise içerisinde hakaret içerikli sözler sarf ettiği ve Meryem Ana heykeline tükürdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışma sonucu şüphelinin yakalandığı ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulduğu ifade edildi.

