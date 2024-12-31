Mardin'de Yeni Yıl Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Mardin'de Yeni Yıl Asayiş ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

Mardin Valiliği, Yeni Yıl Asayiş ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı düzenleyerek 2024 yılına güvenli bir başlangıç yapmayı hedefledi. Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Cumhur Yazgan ve diğer ilgili kurum amirleri katıldı.

Güvenlik Vurgusu

Toplantının açılışında konuşan Vali Akkoyun, “Tüm ekiplerimiz, yılbaşı boyunca gayretle ve hassasiyetle görevlerinin başında olacaktır” dedi. Akkoyun, Mardin’de birlik ve beraberlik içerisinde, “Büyük ve Güçlü Türkiye” vizyonuyla çalıştıklarını belirtti.

Ayrıca, Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Mardin’de sağlanan güven ve huzur ortamının, sanayiden tarıma kadar pek çok sektörde önemli kamu hizmetleri ve yatırımların gerçekleştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Yılbaşı İçin Alınan Önlemler

Yılbaşında vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin en üst düzeyde alındığını aktaran Akkoyun, Mardin genelinde 10 ilçede gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti. Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı boyunca 2,511 personel ve 640 araç ile vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışacak. Jandarma Komutanlığı ise 3,804 personel ve 277 araç ile olası tehditlere karşı tedbirlerini alacak. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi 31 personeliyle 7/24 hizmet verecek.

Yeni Yıl Temennisi

Yeni yılın Mardin ve ülkeye huzur, sağlık ve birlik getirmesini dileyen Akkoyun, güvenlik güçlerine ve kamu görevlilerine teşekkür etti.