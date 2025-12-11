Mardin’de Zincirleme Trafik Kazası: Ölü Sayısı 4’e Yükseldi

Mardin’de Zincirleme Trafik Kazasında Can Kaybı 4’e Yükseldi

Kaza ve müdahale bilgileri

Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 olarak belirlendi, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, Ömerli ilçesi Taşgedik Mahallesi mevkiinde yaşandı. Olayda, plakaları 50 NC 075 olan otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, kolluk kuvvetleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybedenler: Suna Fidan, Mehmet Nur Fidan, Gülbahar Fidan ve Ramazan Fidan.

Yaralananlar: Semire D., Selahattin D., Ahmet F., Mehmet F. ve Mehmet Nur Ü.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

