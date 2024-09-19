Mardin'deki Kazaya İlişkin Sanıkların Yargılanması Devam Ediyor

Mardin'deki Trafik Kazasında 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 polis memurunun hayatını kaybetmesinin ardından, toplamda 20 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı.

Sanıkların Duruşması Gerçekleşti

Martin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan tır şoförleri Umut G. ve Yunus Ş. ile şirket yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. duruşmaya katılmadı. Yaralıların ve hayatını kaybedenlerin aileleri ise mahkemede hazır bulundu.

Mağdurların Talepleri

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile avukatları, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, daha önce tahliye edilen sanıkların yeniden tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, tutuklama taleplerini reddetti ve duruşmayı 4 Şubat tarihine erteledi.

İddianame ve İstenilen Ceza

İddianamede, tır şoförleri Umut G. ve Yunus Ş. ile şirket yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. hakkında, "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olay, 20 Ağustos 2022 tarihinde Derik ilçesi Üçyol mevkisinde gerçekleşti ve bu trajik kaza halkta derin üzüntü yarattı.