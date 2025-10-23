Mardin Ömerli'de Toplu Açılış: Bakan Işıkhan 20 Bin Öğrenciye 457 Milyon TL Duyurdu

Mardin Ömerli'de Toplu Açılış ve Eğitim Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yeni belediye binasının hizmete girdiğini duyurdu ve yaklaşık 20 bin öğrenciye toplamda 457 milyon liralık eğitim yardımı ödemesinin yarın başlayacağını açıkladı.

Açılış töreni ve yöresel etkinlikler

Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de Ömerli ilçesine geçti. Belediye bahçesinde düzenlenen "Ömerli 7. Bağ Bozumu Harire" etkinliğine katılan Işıkhan burada "harire" (pekmezle yapılan yöreye özgü tatlı) yaptı ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Yeni belediye binası ve hizmet vurgusu

Belediye tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Işıkhan, ilçeye yeni bir belediye binası kazandırmanın mutluluğunu ifade ederek belediyelerin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çekti. Işıkhan, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Belediyeler aynı zamanda şehirlerimizin kalkınma sürecini başlatan birlik ve beraberlik şuurunu geliştiren milli iradenin makamlarıdır."

Işıkhan, Ömerli Belediyesinin hizmet ağını güçlendirerek altyapı çalışmalarından çevre düzenlemelerine, kamu binalarından duble yollara, sanat ve spor merkezlerine kadar ilçe genelinde sürdürülen yatırımlara vurgu yaptı. Ayrıca AK Parti'nin gönül belediyeciliği anlayışıyla yerel hizmetlerin genişlediğini belirtti.

Eğitim yardımı ve sosyal güvenlik açıklaması

Konuşmasında sosyal güvenlik uygulamalarına da değinen Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun her yıl vazife ve harp malullerimizin kendilerine ve çocuklarına yönelik ödemiş olduğu eğitim ve öğretim yardımını bu sene yarın ödemeye başlayacağız." ifadelerini kullandı. Işıkhan, "Yaklaşık 20 bin öğrencimize toplamda 457 milyon liralık ödemeyi yarın inşallah gerçekleştireceğiz." diyerek hayırlı olmasını diledi.

Mesajlar ve teşekkür

Işıkhan, 23 yıllık iktidar döneminde yerel yönetimler ve devlette hayata geçirilen projelere atıfta bulunarak AK Parti'nin halka hizmet anlayışını vurguladı. Mardin ve Ömerli için en iyi hizmet ve yatırımları hedeflediklerini aktaran Işıkhan, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ile emeği geçenlere teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için şükranlarını sundu.

Işıkhan, konuşmasını "Belediye binamızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle tamamladı.

