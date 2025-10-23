Mardin Ömerli'de Toplu Açılış: Bakan Işıkhan 20 Bin Öğrenciye 457 Milyon TL Duyurdu

Bakan Işıkhan, Mardin Ömerli'deki toplu açılışta yeni belediye binasını hizmete açtı ve 20 bin öğrenciye 457 milyon TL eğitim yardımı ödemesinin yarın başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 17:06
Mardin Ömerli'de Toplu Açılış: Bakan Işıkhan 20 Bin Öğrenciye 457 Milyon TL Duyurdu

Mardin Ömerli'de Toplu Açılış ve Eğitim Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yeni belediye binasının hizmete girdiğini duyurdu ve yaklaşık 20 bin öğrenciye toplamda 457 milyon liralık eğitim yardımı ödemesinin yarın başlayacağını açıkladı.

Açılış töreni ve yöresel etkinlikler

Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de Ömerli ilçesine geçti. Belediye bahçesinde düzenlenen "Ömerli 7. Bağ Bozumu Harire" etkinliğine katılan Işıkhan burada "harire" (pekmezle yapılan yöreye özgü tatlı) yaptı ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Yeni belediye binası ve hizmet vurgusu

Belediye tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Işıkhan, ilçeye yeni bir belediye binası kazandırmanın mutluluğunu ifade ederek belediyelerin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çekti. Işıkhan, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Belediyeler aynı zamanda şehirlerimizin kalkınma sürecini başlatan birlik ve beraberlik şuurunu geliştiren milli iradenin makamlarıdır."

Işıkhan, Ömerli Belediyesinin hizmet ağını güçlendirerek altyapı çalışmalarından çevre düzenlemelerine, kamu binalarından duble yollara, sanat ve spor merkezlerine kadar ilçe genelinde sürdürülen yatırımlara vurgu yaptı. Ayrıca AK Parti'nin gönül belediyeciliği anlayışıyla yerel hizmetlerin genişlediğini belirtti.

Eğitim yardımı ve sosyal güvenlik açıklaması

Konuşmasında sosyal güvenlik uygulamalarına da değinen Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun her yıl vazife ve harp malullerimizin kendilerine ve çocuklarına yönelik ödemiş olduğu eğitim ve öğretim yardımını bu sene yarın ödemeye başlayacağız." ifadelerini kullandı. Işıkhan, "Yaklaşık 20 bin öğrencimize toplamda 457 milyon liralık ödemeyi yarın inşallah gerçekleştireceğiz." diyerek hayırlı olmasını diledi.

Mesajlar ve teşekkür

Işıkhan, 23 yıllık iktidar döneminde yerel yönetimler ve devlette hayata geçirilen projelere atıfta bulunarak AK Parti'nin halka hizmet anlayışını vurguladı. Mardin ve Ömerli için en iyi hizmet ve yatırımları hedeflediklerini aktaran Işıkhan, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ile emeği geçenlere teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için şükranlarını sundu.

Işıkhan, konuşmasını "Belediye binamızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle tamamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Ömerli ilçesinde belediye bahçesinde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Ömerli ilçesinde belediye bahçesinde düzenlenen "Ömerli 7. Bağ Bozumu Harire" etkinliğine katıldı. Işıkhan, burada "harire" (pekmezle yapılan yöreye özgü tatlı) yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Ömerli ilçesinde belediye bahçesinde...

İLGİLİ HABERLER

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sedef Güler Davası İstanbul'da: Büyükçekmece'deki Cinayet Duruşması Sürüyor
2
Romanya'da Türkolog Mustafa Ali Mehmet Vefatının 5'inci Yılında Anıldı
3
TBMM Zirai Don Komisyonu Son Toplantısını Yaptı: TARSİM Ödemeleri ve Sürdürülebilir Tarım Önerileri
4
Mehmet Uçum: 'Terörsüz Türkiye' Geçişinde Af Gündemde Değil, Özel Geçiş Kanunu Önerisi
5
Van Depremi'nin 14. Yılında AFAD Koordinasyonunda Arama Kurtarma Tatbikatı
6
Antalya'da Öğrenciler, 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi
7
CHP 39. Olağan Kurultayı 28-30 Kasım 2025'te Ankara Arena'da

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde