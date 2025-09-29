Marella Discovery 2 Marmaris'e 1695 Turist Getirdi

Bahamalar bayraklı 'Marella Discovery 2' kruvaziyeri, 1695 yolcusuyla Marmaris'e geldi; yaklaşık 300 yolcu turlara katıldı, gemi gece Alanya'ya hareket edecek.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:01
Girit ziyaretinin ardından 265 metrelik dev gemi Marmaris Limanı'na yanaştı

Bahamalar bayraklı 'Marella Discovery 2' isimli kruvaziyer, 1695 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Girit Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 265 metrelik dev yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu İngiliz olmak üzere 1695 yolcu ve 738 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanını gezdi ve tarihi ile turistik yerleri ziyaret etti.

Gemi acentesi yetkilisi Emrah Ersoy, gazetecilere, geminin ilçeye bu yıl 8'inci seferini yaptığını ve yolculardan yaklaşık 300'ünün Dalyan ve diğer turlara katıldığını söyledi.

'Marella Discovery 2''nin gece saatlerinde Alanya Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

