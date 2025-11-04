Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

Richard Marles, Indo Pacific 2025'te Çin'in "dünyanın en büyük askeri yığınağını" yapığını belirtti; Avustralya donanma yatırımlarını artırıyor. Fuar 6 Kasım'a kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:08
Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Sidney'de düzenlenen Indo Pacific 2025 denizcilik, savunma ve ticaret fuarının açılışında konuştu.

Marles'in açıklamaları

Marles, konuşmasında Pekin yönetiminin bölgedeki askeri hareketliliğine dikkat çekerek "Bugün dünyanın en büyük askeri yığınağını Çin yapıyor." dedi. Bakan, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nden geçen ticaret yolları ile açık deniz yollarının Avustralya'nın ulusal çıkarlarının merkezinde olduğunu vurguladı.

Marles, Çin'in askeri yığınının Avustralya Donanması'nın bu yolların güvenliğini sağlama faaliyetlerini giderek daha zorlaştırdığını belirterek, "Bunun herhangi bir stratejik güvence verilmeden yapılması Avustralya ve beraberindeki birçok ülkeye bir yanıt verilmesini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Avustralya Donanması'nın güçlendirilmesi

Marles, ülkenin daha kapsamlı, ölümcül ve uzun menzilli bir donanmaya sahip olması için askeri harcamaları artırdığını açıkladı. Söz konusu harcamalar kapsamında Japonya'dan yeni fırkateynler satın alınması, ABD merkezli Anduril şirketi ile insansız denizaltı araçları geliştirilmesi ve Hint Okyanusu'na bakan tersanelerin genişletilmesi öngörülüyor.

Etkinliğe, AUKUS güvenlik ortaklığı çerçevesinde ortak nükleer denizaltı geliştirmeye hazırlanan Avustralya'nın yanı sıra ABD, Japonya, Filipinler, Singapur ve Pasifik adalarından birçok ülkenin donanma ve sahil güvenlik komutanları katıldı. Fuar, 6 Kasım'a kadar açık kalacak.

Fuar açılışında protesto

Fuarda İsrailli şirketlerin de yer aldığı açılışta, aralarında Filistin destekçilerinin de bulunduğu yaklaşık 100 gösterici protesto düzenledi. Polis, çıkan olaylarda göstericilere biber gazı ile müdahale edildiğini ve 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

