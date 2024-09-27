Marmara'da Olası Depremler İçin Yeni Veriler

Marmara Denizi'nde Deprem Riski Araştırmaları

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Marmara Denizi tabanında 10 ay süresince veri kaydeden deniz dibi sismometrelerinin verilerini inceleyerek, Marmara Bölgesi'ndeki olası depremlerin yerleri ve büyüklüklerine dair bilgi elde etmeyi amaçlıyor.

Japon Bilim İnsanlarıyla İşbirliği

KRDAE, Japon araştırmacılar ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, Marmara Denizi'nin derinliklerinde yerleştirilmiş 8 adet deniz dibi sismometresi (OBS) kullanarak 10 ay boyunca sismik veri topladı. Bu veri, TÜBİTAK Marmara Gemisi aracılığıyla toplandı ve analiz süreci başladı.

Olası Depremler İçin Detaylı Analiz

Rasathane, deniz altı sismometrelerinden elde edilen verilerle, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının özellikle İzmit Körfezi segmentindeki hareketlerini analiz ediyor. Bu analizlerin sonucunda bölgedeki olası depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında detaylı bilgiler edinilmesi hedefleniyor.

Araştırmalar Sürüyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Marmara Bölgesi, Türkiye nüfusunun büyük bir kısmını ilgilendiriyor. Denize altı sismometreleri ile veri alabilmek bizim için önemli bir gelişme. Ülkemizde yaygın olmayan deniz bilimleri çalışmalarını Marmara Denizi'nde gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Yüksek sismik aktivite potansiyeline sahip bu bölgede deprem riskini daha iyi anlamak için titizlikle araştırmalarımıza devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.