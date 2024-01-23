Marmara Gölü artan yağışlarla yeniden canlandı

Manisa'daki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' Marmara Gölü, kuraklık ve su kaybı sebebiyle kurudu. Ancak son yağışlarla birlikte göl su toplamaya başladı. Proje çalışmalarının tamamlanmasıyla gölün eski güzelliğine kavuşması hedefleniyor. Bölge halkı, gölün canlanmasıyla birlikte balıkçılığın ve tarımın yeniden başlamasını umut ediyor.

Marmara Gölü artan yağışlarla yeniden canlandı
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'Ulusal öneme sahip sulak alan' olarak kayıtlı, 'kuş cenneti' olarak tanınan Marmara Gölü, son dönemde yaşanan su kaybı yüzünden 2021 yılının Ağustos ayında tamamen kurudu. Nesli tehlike altında olan 101 farklı türden 20 bin su kuşunun yaşam alanı olan göl, kuşlar tarafından da bırakıldı. 7 mahallede 2 bin kişinin hayatını kazandığı gölde balıkçılık sona erdi, kuruyan zeminde büyük çatlaklar oluştu.

Tarıma açılmak için çiftçilerin el koyduğu göl, Türkiye'nin ilk iklim davasının konusu oldu. Gölün su toplaması sağlanana kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) kullanımına verildi. Gölün eski haline dönmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü bir proje geliştirdi ve uyguladı. Bozdağ'dan gelen 25 milyon metreküp suyu, 15 milyon TL harcayarak Ahmetli, Sart, Tabak Çayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörleriyle Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle taşıyarak, gölün yeniden canlanması hedeflendi.marmara-gölü

Proje sürerken, kuruyan göl son yağışlar sayesinde 3 yıl sonra yeniden su biriktirmeye başladı. Kuruyan gölün zeminde oluşan büyük çatlaklar kapanması ve su biriktirmesi çevredeki bölge halkını da sevindirdi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Geçtiğimiz hafta 3 gün yağışımız oldu, bu göl onda bile su tutmaya başladı. Gölün etrafındaki meyve ve sebzelerin iyi olması için, balıkçıların tekrar dönerek ailelerini geçindirmesi için bu gölün canlanması gerekir. Bu göl 45-50 günde dolacak bir yapıya sahip. Hep sesleniyoruz, önemsesinler, göle değer versinler" diye konuştu.

MARMARA GÖLÜ İÇİN PLANLANAN PROJE TAMAMLANDI

Tarıma dönüştürülmek için çiftçilerin el koyduğu göl, Türkiye'nin ilk iklim davasının konusu oldu. Gölün su toplaması sağlanana kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) kullanımına verildi. Gölün eski haline dönmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü bir proje geliştirdi ve uyguladı.

Bozdağ'dan gelen 25 milyon metreküp suyu, 15 milyon TL maliyetle Ahmetli, Sart, Tabak Çayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörleriyle Kendirlik Besleme Kanalı aracılığıyla göle aktararak, gölün eski haline dönmesi amaçlanıyor.

3 YILIN ARDINDAN UMUT VERİCİ GELİŞME

Proje sürerken, 3 yıl aradan sonra son yağışlarla birlikte göl yeniden su biriktirmeye başladı. Kurumuş gölün tabanındaki büyük çatlaklar kapanarak su tuttu ve bölge halkı da sevindi.

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