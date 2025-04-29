Marmara Kariyer Fuarı Başarıyla Tamamlandı

Marmara Kariyer Fuarı'nda İş Olanakları İlgilisiyle Dolu Bir Etkinlik Gerçekleşti

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Cumhurbaşkanlığı himayesi ve Kocaeli Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sona erdi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, 14 üniversitenin paydaşlığında gerçekleşti.

Fuar, 1200'ün üzerinde firmanın katılımıyla iş arayan öğrenciler için değerli bir fırsat sundu. Öğrenciler, stantları ziyaret ederek iş olanakları hakkında bilgi edindi. Anadolu Ajansı (AA) da etkinlikte yer alarak, yayınlarını tanıttı ve staj fırsatları ile kariyer imkânları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Rektör Cantürk'ten Başarılı Organizasyon Vurgusu

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, geçen yılki etkinlikleri geçtiklerini belirterek, "Bu fuarı, kariyerin yanı sıra bir bahar şenliğine çevirmeyi amaçladık. Önemli konukları ağırladık ve öğrenciler çok faydalı bilgilere ulaştı," dedi.

Cantürk, fuarın etkinliğini daha derinlemesine analiz etmek amacıyla bir uygulama kullanıldığını ve 20 civarında ulusal ve uluslararası bilimsel yayın çıkacağını açıkladı. Ayrıca, KOÜ’nün 5 yıllık kalite akreditasyon sürecini başarıyla tamamladığını belirtti.

Konsere Eşlik Etdiler

Fuar, KOÜ Türk Halk Müziği Korosu'nun verdiği konserle son buldu. Rektör Cantürk ve katılımcılar, konser sırasında halay çekip türkülere eşlik ederek etkinliğin coşkusunu paylaştı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) sona erdi. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AA muhabirine, geçen yılki firma, katılımcı ve etkinlik sayılarının üzerine çıktıklarını söyledi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) sona erdi. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AA muhabirine, geçen yılki firma, katılımcı ve etkinlik sayılarının üzerine çıktıklarını söyledi.