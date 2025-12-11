DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,09 -0,52%
ALTIN
5.768,8 0,45%
BITCOIN
3.839.873,09 2,46%

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün 3. Duruşması 8 Ocak'a Ertelendi

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve 6 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü; görüntü talepleri reddedildi ve duruşma mütalaa için 8 Ocak 14.30'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:07
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün 3. Duruşması 8 Ocak'a Ertelendi

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün 3. Duruşması 8 Ocak'a Ertelendi

Duruşma Detayları

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen üçüncü duruşmada, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü duruşmaya katılmadı. Ünlü ile birlikte yargılanan 6 sanık hakkındaki duruşma mahkeme huzurunda ele alındı.

Sanık avukatlarının, olay anına ilişkin görüntülerin yeniden incelenmesi ve kriminal laboratuvara gönderilmesi talepleri, mevcut raporun tarafsız olarak düzenlendiği gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedildi. Dosya, mütalaanın hazırlanması amacıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebliğ edildi.

Duruşma, mütalaanın sunulması için 8 Ocak saat 14.30'a ertelendi.

Sanık avukatı Barış Aydın duruşma çıkışında, 'Savcılık 8 Ocak'ta mütalaasını sunacak. 8 Ocak'ta karar çıkabileceğini düşünüyoruz' dedi.

Ne olmuştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 19 Mart 2025'te, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalara tepki amacıyla düzenlenen protesto sırasında polise saldırmakla suçlanan Acar Ünlü ve 6 kişi hakkında dava açılmıştı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE 19 MART’TA DÜZENLENEN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNDE POLİSE SALDIRMAKLA SUÇLANAN...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE 19 MART’TA DÜZENLENEN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNDE POLİSE SALDIRMAKLA SUÇLANAN MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ VE 6 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVANIN ÜÇÜNCÜ DURUŞMASI BUGÜN MUĞLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDE GÖRÜLDÜ.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE 19 MART’TA DÜZENLENEN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNDE POLİSE SALDIRMAKLA SUÇLANAN...

İLGİLİ HABERLER

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı — 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiası
2
Bodrum Liman Oyun Parkı: Muğla'dan Gelişim Odaklı Yatırım
3
Manisa Turgutlu'da boşaltılan iki bina sakinleri evlerine döndü
4
81 İlde 81 Orman Adana'da: Kuzgun’a 25 Bin Fidan
5
Antalya'da Aralıkta Sıcaklık Şaşırtıyor: Geceler 8°C, Gündüzler 24°C
6
Arnavutköy'de Temizlik Görevlisi Hakkında 'Müdürü Zehirleme' İddiası: Yakınları 'Komplo' Dedi
7
Antep İşi Nakışı UNESCO Temsili Listesi'ne Alındı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?