Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün 3. Duruşması 8 Ocak'a Ertelendi
Duruşma Detayları
Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen üçüncü duruşmada, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü duruşmaya katılmadı. Ünlü ile birlikte yargılanan 6 sanık hakkındaki duruşma mahkeme huzurunda ele alındı.
Sanık avukatlarının, olay anına ilişkin görüntülerin yeniden incelenmesi ve kriminal laboratuvara gönderilmesi talepleri, mevcut raporun tarafsız olarak düzenlendiği gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedildi. Dosya, mütalaanın hazırlanması amacıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebliğ edildi.
Duruşma, mütalaanın sunulması için 8 Ocak saat 14.30'a ertelendi.
Sanık avukatı Barış Aydın duruşma çıkışında, 'Savcılık 8 Ocak'ta mütalaasını sunacak. 8 Ocak'ta karar çıkabileceğini düşünüyoruz' dedi.
Ne olmuştu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 19 Mart 2025'te, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalara tepki amacıyla düzenlenen protesto sırasında polise saldırmakla suçlanan Acar Ünlü ve 6 kişi hakkında dava açılmıştı.
