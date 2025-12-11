Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün 3. Duruşması 8 Ocak'a Ertelendi

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve 6 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü; görüntü talepleri reddedildi ve duruşma mütalaa için 8 Ocak 14.30'a ertelendi.