Mars'ta 600 km'lik Katı İç Çekirdek Tespit Edildi

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Texas Üniversitesi araştırmacıları, NASA'nın artık görevini tamamlamış olan InSight misyonundan elde edilen sismik verilerin analizinde, Mars'ın derinliklerinde 600 kilometre yarıçapında katı bir iç çekirdek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın Öne Çıkan Bulguları

Araştırmacılar, Mars'ın yarıçapının yaklaşık yüzde 18'ine denk gelen bu katı kütlenin Dünya'nın iç çekirdeğiyle benzerlikler taşıdığını belirtti. Çalışma, gezegenin termal ve kimyasal durumunu anlamak için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Çalışmada, iç çekirdeğin karbon, oksijen ve hidrojen gibi hafif elementlerin yoğunlaşmasıyla oluştuğu ve bu elementlerin kristalleşme yoluyla dış çekirdekten ayrıldığı ifade edildi. Bu süreç, çekirdek yapısının evrimi açısından belirleyici rol oynuyor.

Manyetizma ve Dinamo Süreci Üzerine Etkileri

Araştırmacılar, Mars kabuğunun geçmişte güçlü şekilde manyetize olduğuna rağmen küresel bir manyetik alanın bulunmamasının, gezegenin dinamo faaliyetinin sona erdiğine işaret ettiğini vurguladı. İç çekirdek kristalleşmesi ve iç çekirdeğin varlığı, dinamo sürecinin kapanış mekanizmalarının anlaşılmasında kritik bilgiler sunuyor.

Çalışma, önceki görüşlerin aksine Mars'ın tamamen sıvı bir çekirdeğe sahip olmadığını ortaya koyarak gezegenin oluşumu ve evrimi hakkında süregelen tartışmalara ışık tuttu.

Araştırmanın detayları Nature dergisinde yayımlandı.