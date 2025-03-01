Mart Ayında TRT 2'de Her Akşam Farklı Film Keyfi

Mart ayında TRT 2, ödüllü filmleri her akşam izleyicilere sunacak. Sinemaseverler için zengin içerikler gezegeni!

Yayın Tarihi: 01.03.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:44
Mart Ayında TRT 2'de Her Akşam Farklı Film Keyfi

TRT 2, mart ayında her akşam farklı bir film ile sinemaseverleri buluşturarak efsane bir sinema maratonuna imza atıyor. Edebiyat, tarih, resim, tiyatro, müzik ve felsefe gibi birçok alanı kapsayan yapımlarla dolu bu özel film programı, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, mart ayı boyunca her akşam orijinal dillerinde yayınlanacak ödüllü filmler izleyicilerin beğenisini kazanacak. Aşağıda bu filmlerin tarihleri ve isimleri yer alıyor:

  • 1 Mart: Hesap Günü (Yom el-Din)
  • 2 Mart: Huysuz Kitapçı Fikry'nin İnanılmaz Hikayesi (The Storied Life of A.J. Fikry)
  • 3 Mart: Malcolm X
  • 4 Mart: Fatima
  • 5 Mart: Balık
  • 6 Mart: Başyapıtım (Mi Obra Maestra)
  • 7 Mart: Geç Gelen Bahar (Late Spring)
  • 8 Mart: Ninni (Cinco Lobitos)
  • 9 Mart: İnce Sarı Çizgi (La Delgada Línea Amarilla)
  • 10 Mart: Sica
  • 11 Mart: Yaşama Hevesi (L'amour du Monde)
  • 12 Mart: Akif
  • 13 Mart: Aslı Gibidir (Copie Conforme)
  • 14 Mart: Beyaz İneğin Türküsü (Ghasideyeh Gave Sefid)
  • 15 Mart: Küheylan (The Steed)
  • 16 Mart: Lunana: Sınıftaki Yak (Lunana)
  • 17 Mart: Minari
  • 18 Mart: Luxor
  • 19 Mart: Bir Tutam Karanfil
  • 20 Mart: Erken Gelen Yaz (Early Summer)
  • 21 Mart: Aşık
  • 22 Mart: Çekirge (Malakh)
  • 23 Mart: Dans Et Benimle (Jahan, Ba Man Beraghs)
  • 24 Mart: Kar (Snijeg)
  • 25 Mart: Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea)
  • 26 Mart: Maşuk'un Nefesi
  • 27 Mart: Yol Türküsü (Pather Panchali)
  • 28 Mart: Bu Denizin Tuzu (Milh Hadha al-Bahr)
  • 29 Mart: Büyük Gelen Palto (Oversized Coat)
  • 30 Mart: Komşuluk Halleri (Deset u Pola)
  • 31 Mart: Bazen, Daima, Asla (Sometimes, Always, Never)

TRT 2, sinema tutkunlarını bu etkileyici yapımlarla buluşturarak, mart ayını sinematik bir yolculuk haline getiriyor.

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