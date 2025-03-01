Mart Ayında TRT 2'de Her Akşam Farklı Film Keyfi

TRT 2, mart ayında her akşam farklı bir film ile sinemaseverleri buluşturarak efsane bir sinema maratonuna imza atıyor. Edebiyat, tarih, resim, tiyatro, müzik ve felsefe gibi birçok alanı kapsayan yapımlarla dolu bu özel film programı, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, mart ayı boyunca her akşam orijinal dillerinde yayınlanacak ödüllü filmler izleyicilerin beğenisini kazanacak. Aşağıda bu filmlerin tarihleri ve isimleri yer alıyor:

1 Mart: Hesap Günü (Yom el-Din)

(Yom el-Din) 2 Mart: Huysuz Kitapçı Fikry'nin İnanılmaz Hikayesi (The Storied Life of A.J. Fikry)

(The Storied Life of A.J. Fikry) 3 Mart: Malcolm X

4 Mart: Fatima

5 Mart: Balık

6 Mart: Başyapıtım (Mi Obra Maestra)

(Mi Obra Maestra) 7 Mart: Geç Gelen Bahar (Late Spring)

(Late Spring) 8 Mart: Ninni (Cinco Lobitos)

(Cinco Lobitos) 9 Mart: İnce Sarı Çizgi (La Delgada Línea Amarilla)

(La Delgada Línea Amarilla) 10 Mart: Sica

11 Mart: Yaşama Hevesi (L'amour du Monde)

(L'amour du Monde) 12 Mart: Akif

13 Mart: Aslı Gibidir (Copie Conforme)

(Copie Conforme) 14 Mart: Beyaz İneğin Türküsü (Ghasideyeh Gave Sefid)

(Ghasideyeh Gave Sefid) 15 Mart: Küheylan (The Steed)

(The Steed) 16 Mart: Lunana: Sınıftaki Yak (Lunana)

(Lunana) 17 Mart: Minari

18 Mart: Luxor

19 Mart: Bir Tutam Karanfil

20 Mart: Erken Gelen Yaz (Early Summer)

(Early Summer) 21 Mart: Aşık

22 Mart: Çekirge (Malakh)

(Malakh) 23 Mart: Dans Et Benimle (Jahan, Ba Man Beraghs)

(Jahan, Ba Man Beraghs) 24 Mart: Kar (Snijeg)

(Snijeg) 25 Mart: Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea)

(Manchester by the Sea) 26 Mart: Maşuk'un Nefesi

27 Mart: Yol Türküsü (Pather Panchali)

(Pather Panchali) 28 Mart: Bu Denizin Tuzu (Milh Hadha al-Bahr)

(Milh Hadha al-Bahr) 29 Mart: Büyük Gelen Palto (Oversized Coat)

(Oversized Coat) 30 Mart: Komşuluk Halleri (Deset u Pola)

(Deset u Pola) 31 Mart: Bazen, Daima, Asla (Sometimes, Always, Never)

TRT 2, sinema tutkunlarını bu etkileyici yapımlarla buluşturarak, mart ayını sinematik bir yolculuk haline getiriyor.