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Marta Kos'un AB Komisyonundaki Yeni Görevi Onaylandı

Sloven diplomat Marta Kos, AB Komisyonunun yeni Genişlemeden Sorumlu Üyesi olarak Slovenya hükümetinden onay aldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:17
Marta Kos'un AB Komisyonundaki Yeni Görevi Onaylandı

Marta Kos'un AB Komisyonu Üyeliği Onaylandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yeni Genişlemeden Sorumlu Üye olarak atanan Sloven diplomat Marta Kos, göreve başlayabilmesi için gerekli onayı Slovenya hükümetinden aldı.

Hükümetten Destek Açıklaması

Slovenya Başbakan Yardımcısı Matej Archon, hükümetin Kos'un AB Komisyonu üyeliği için adaylığını desteklediğini duyurdu. Archon, "Genişlemeden sorumlu üyenin AB Komisyonu'nun kritik görevlerinden biri olduğunun altını çizerek, 'Slovenya bu görevi devraldığı için gurur duymalıdır'" şeklinde konuştu.

Onay Süreci ve Gelecek

Archon, Kos'a alınan onayın bugün Brüksel'e iletileceğini belirtti ve Kos'a yoğun programında başarılar diledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından 17 Eylül'de açıklanan listede Kos, Genişlemeden Sorumlu Üye olarak belirtilmişti; ancak öncesinde onayı alınmamıştı.

Marta Kos, daha önce Almanya ve İsviçre Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2022 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde de adaylık sürecine girmişti.

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