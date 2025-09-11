Martin Jaeger BND Başkanlığına Resmen Başladı

Martin Jaeger, Berlin'deki törende Bruno Kahl'dan görevi devraldı. Merz, istihbarat servislerinin güçlendirilmesi ve BND'nin üst düzey işbirlikleriyle çalışması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 21:14
Tören Berlin'de yapıldı

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanlığına atanan Martin Jaeger göreve başladı. Başkent Berlin'de bulunan BND merkezinde düzenlenen törende Jaeger, görevini Bruno Kahl'dan devraldı.

Merz: İstihbarat servisleri güçlendirilmeli

Törende konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkedeki istihbarat servislerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Merz, onlarca yıldır özgürlük, barış ve refah içinde yaşamayı sağlayan Avrupa güvenlik mimarisinin temellerinin kırılgan hale geldiğini belirtti.

Merz, "Her gün altyapıya yönelik saldırılar, sabotaj eylemleri, casusluk ve dezenformasyonla mücadele edildiğini" anlatarak mevcut güvenlik durumunun İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hiçbir bir dönemde bu kadar ciddi olmadığını ifade etti.

Almanya'daki istihbarat servislerinin donanımını ve yasal çerçeve koşullarını iyileştireceklerini söyleyen Merz, "Bunlar, gelecek yıllarda BND ile sahip olduğumuz potansiyeli daha iyi bir şekilde değerlendirmek için attığımız adımlar olacak." dedi.

Merz ayrıca Almanya'nın çok iyi güvenlik birimlerine sahip olduğunu, bu seviyenin korunması ve daha iyi hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Birçok açıdan büyük belirsizliklerin olduğu bir ortamda faaliyet gösterildiğini belirten Merz, daha proaktif hareket edebilmek için sivil, askeri ve teknik açıdan iyi organize olmuş dış istihbarat servisinin güvenilir bilgi sağlamasının gerektiğini ifade etti.

Merz, BND'nin en üst seviyede faaliyet göstermesini ve ülkedeki diğer güvenlik makamları ile uluslararası ortaklarla mükemmel bir işbirliği içinde olmasını istediğini kaydetti.

Jaeger'in diplomatik geçmişi

Martin Jaeger, daha önce Kiev, Bağdat ve Kabil'de büyükelçi olarak görev yapmıştı.

Bruno Kahl'ın yeni görevi

Yerel medyadaki haberlere göre, 9 yıldan bu yana BND Başkanlığı yapan Bruno Kahl'ın Vatikan Büyükelçisi olacağı belirtildi.

