Masal Savaşçıları: Ünlüler Özel Gereksinimli Çocuklarla Haliç'te

Masal Savaşçıları, ünlüler ve özel gereksinimli çocukları aynı sahnede buluşturuyor

Projenin amacı ve arka plan

İlelebet Beşiktaşlılar Derneği öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında kurulan Özel Gereksinimli Çocuklar Tiyatrosu, farklı gelişim özelliklerine sahip çocukların sahnede kendilerini ifade etmelerine, özgüvenlerini artırmalarına ve toplumda görünürlük kazanmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Gösteri bilgileri

Özel Gereksinimli Çocuklar Tiyatrosu'nun hazırladığı ve Hakan Bilgin, İsmail Demirci, Melis Babadağ, Ogün Kaptanoğlu ile Simge Selçuk'un rol alarak destek verdiği "Masal Savaşçıları" adlı oyun, 25 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde seyircilerle buluşacak.

Oyunda herhangi bir bilet satışı olmayacak. Davetli statüsünde izleyiciler kabul edilecek; gelmek isteyenler proje duyuruları üzerinden iletişime geçebilecek.

Prova süreci ve destek

Beşiktaş'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Gökhan Aracı, dernek olarak uzun süredir sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini, bu proje için yaklaşık 5–6 aydır çalıştıklarını ve öncelikle Ogün Kaptanoğlu ile Hakan Bilgin ile görüştüklerini belirtti.

Aracı'nın sözleri: "İkizler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Birgül hanıma bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bizlere çok destek verdi. Sonrasında projeyi geliştirmeye başladığımızda Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya gittik. Projenin siyaset ve dernek üstü bir proje olduğunu anlattık. 'İyilik iyiliği getiriyor' diyerek, adım adım ilerlemeye başladık. Oyunumuzun yazarı Tolga Kılık ve yönetmenimiz Ebru Soyuerden'le yaptığımız toplantılarda projeyi nasıl ileriye götüreceğimizi detaylı, en ince ayrıntısına kadar konuştuk. Projenin özel çocuklarıyla buluştuk ve yavaş yavaş okuma provalarına geçtik. İnanın onlar hepimizden daha çok oyuna emek veriyorlar."

Provalara Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı destek veriyor ve çocuklar her gün prova çalışması yapıyor.

Projeden beklentiler

Aracı, projenin sonucunda İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler doğrultusunda bağışçıların desteğiyle özel gereksinimli çocuklar için bir anaokulu açılacağını da ekledi.

Yazar, yönetmen ve oyuncuların görüşleri

Tolga Kılık (yazar): "Masal Savaşçıları da aslında iyiliğin gücünü anlatan bir hikaye. Çocuklarımız dünyadaki kötülüğü ortadan kaldırmak için müthiş bir gönül mücadelesi veriyor. Bakalım oyunun sonu nasıl bitecek, göreceğiz. Herkesi bekliyoruz."

Ebru Soyuerden (yönetmen): "Ben normalde lisans öğrencilerine ders veriyorum. Benim için tek şey bu provalarda öğrencilerimin yaşı oldu. Sahneye çok çılgın şeyler getiriyorlar, harika şeyler yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum ve harika bir oyun olacağını düşünüyorum."

Ogün Kaptanoğlu (oyuncu): "Özel çocuklarımıza bir okul, rehabilitasyon merkezi sağlarsak ileriye dönük de çocuklarımızı yalnız bırakmamış, hayata bir şey katmış oluruz diye heyecanlandım. Onlarca filmlerde, dizilerde bulunduk ama bu setin heyecanı daha farklı oluyor. Özel gereksinimli çocuklarımızla aynı sahnede bulunmak bizleri daha çok duygulandırıyor. Onların her zaman hayatına dokunabilmek için çabalayacağız."

Melis Babadağ ise projede yer almaktan mutlu olduğunu ve uzun yıllardır çocuklarla çalışan vakıf ve derneklerle işbirliği içinde olduğunu belirtti.

Prodüksiyon ve kadro

Kostümler: Zeynep Yücel.

Işık tasarımı: Utku Kara.

Müzik ve ses tasarımı: Murat Tunalı.

Masal Savaşçıları'nda ayrıca İsmail Demirci ve özel gereksinimli çocuklardan Azra Saçlı, Melek Nurşen Kalyoncu, Muhammed Raşit Çilek, Necati Miraç Coşgun, Poyraz Alp Hopaç ve Zeynep Birsu Gülbahar rol alıyor.

Basın toplantısında kimler vardı?

Toplantıda ayrıca oyuncular Hakan Bilgin, Simge Selçuk, dernek kurucu yönetim kurulu üyesi Vedat Aşkın ile oyunda yer alan özel gereksinimli çocuklar konuşma yaptı.

Not: Gösteri davetli statüsünde düzenlenecek; izlemek isteyenler proje duyuruları üzerinden bilgi alabilir.

