Maşalyan'dan Paris 2024 Olimpiyatları Tepkisi

Patrik Maşalyan'dan Sert Tepki

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde yaşananları eleştirdi. Sosyal medyada "Uluslararası Olimpiyat Komitesi Dikkatine" başlıklı bir paylaşımda bulunarak, açılışta sergilenen performansın Hristiyan inancını aşağılamak amacı taşıdığını ifade etti.

Hristiyan İnancına Saygı Vurgusu

Patrik Maşalyan, İsa Mesih'in Son Akşam Yemeği'nin alay konusu edilmesinin dünya Hristiyanlarını derinden yaraladığını belirterek, "Bir Hristiyan önder olarak, bu durumu kınadığımı belirtmek isterim" dedi.

Olimpiyat Oyunları'nın Hedefi ve Eleştiriler

Uluslararası bir spor etkinliği olan Olimpiyat Oyunları'nın "toplumlar arasında uyum ve barışı artırmayı amaçlaması gerektiğini" vurgulayan Maşalyan, şunları ekledi: "Bir azınlığa ait dini aşağılamak, bu etkinliğin ruhuyla çelişiyor".

Özür ve Umut Mesajı

Maşalyan, Olimpiyat yetkililerinin gereken hassasiyeti göstermemesi halinde şahsı ve kilisesi adına duyduğu kaygıyı dile getirerek, "Bu tavır hem Hristiyanlara hem de kendi davalarına zarar verecektir" ifadesini kullandı. "Umarım kapanış seremonisinde benzer aşırılıklara izin verilmez" diyerek, gelecekte daha dikkatli olunmasını umduğunu belirtti.