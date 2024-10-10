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Max Blumenthal'dan Batı Medyasına Sert Eleştiri

Blumenthal, Batı medyasının İsrail'in savaş suçlarını görmezden geldiğini ve Amerika'nın rolünü sorguladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:13
Max Blumenthal'dan Batı Medyasına Sert Eleştiri

Max Blumenthal'ın Savaş Suçları ve Medya Üzerine Açıklamaları

Amerikalı gazeteci Max Blumenthal, Batı medyasının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve savaş suçlarının üzerini örtmekteki tutumunu eleştirdi.

Batı Medyasının Taraflılığı

Blumenthal, İstanbul'da düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada Batı medyasının savaşın gerçek yüzünü gizlediğine dikkat çekerek, "Batı medyası, İsrail'in 7 Ekim'de yaşanan olaylar sonrası Hamas'a karşı verdiği kayıpları göstermedi; sadece kaçırılan sivillere odaklandılar," dedi.

Vahşet Haberciliği

İsrail'in sert yanıtını meşrulaştırmak için medya tarafından "kafası kesilmiş bebekler" gibi korkunç hikayeler uydurulduğunu ifade eden Blumenthal, "Medya, İsrail'in Gazze'yi yok etme kararına destek veren bir zemin oluşturdu," şeklinde konuştu.

ABD'nin Rolü Eleştirildi

Blumenthal, ABD'nin İsrail-Filistin barış sürecindeki rolünü de sorguladı. "ABD, bu çatışmadaki en büyük engeldir. Hükümet, her zaman İsrail'in avukatı konumunda olmuştur," dedi.

İnsani Yardım Konvoylarına İzin Veren Politika

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı eleştiren Blumenthal, "Blinken, İsrail'in yardımları engellediği yalanını söyledikten sonra, insani yardım konvoylarına yönelik saldırılara izin verdi," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kurumların Zayıflığı

Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların etkisizliğini vurgulayan Blumenthal, "BM, Israel ve ABD'nin şiddetini caydırmak için müdahale edemiyor," dedi. Bu durumun, savaşın uzamasına neden olacağını da dile getirdi.

Bağımsız haber ve araştırmacı gazetecilik sitesi The Grayzone'un editörü Blumenthal, İstanbul'da...

Bağımsız haber ve araştırmacı gazetecilik sitesi The Grayzone'un editörü Blumenthal, İstanbul'da katıldığı bir konferansta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bağımsız haber ve araştırmacı gazetecilik sitesi The Grayzone'un editörü Blumenthal, İstanbul'da...

Bağımsız haber ve araştırmacı gazetecilik sitesi The Grayzone'un editörü Blumenthal, İstanbul'da katıldığı bir konferansta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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