Maxwell: "Epstein'ın müşteri listesi yok" — Adalet Bakanlığı ses kayıtlarını paylaştı

Maxwell: "Epstein'ın müşteri listesi yok"

Adalet Bakanlığı ses kayıtları ve tutanaklarını paylaştı

ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı davada, eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell hakkında yeni tartışma yaratan kayıtlar yayımlandı.

Adalet Bakanlığı, Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydı ve tutanaklarını paylaştı. Kaydı değerlendiren makamlar, görüşmede Maxwell'in Epstein'a ilişkin savunmalarını yinelediğini belirtti.

Görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'ın bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürdü. Maxwell ayrıca, daha önce dile getirdiği gibi, Epstein'ın intihar etmediğine inandığı yönündeki ifadelerini de yineledi.

Kayıtlarda, Maxwell'e ABD Başkanı Donald Trump'ı tanıyıp tanımadığı sorulduğunda, Trump'ı tanıdığını ve muhtemelen ilk kez 1990 yılında, babası Robert Maxwell'in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu dönemde tanıştıklarını söylediği yer aldı.

Maxwell'in tutanaklarda yer alan ifadesinde, "O dönemde Donald Trump'la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu." cümlesi yer aldı. Ayrıca babasının, Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ı da çok sevdiğini belirterek, "Çünkü o da babamın memleketi olan Çekoslovakya'dandı." diye ekledi.

Medya yansımalarında ise, bazı Amerikan yayın organları Adalet Bakanlığı paylaşımını "Trump yönetiminin komplo teorileri ve asla gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi açtığı siyasi yaraları sarmaya yönelik son bir çabası" şeklinde değerlendirdi.

Maxwell, 2021'de Epstein'ın genç kızları kaçırmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanmasının ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi'ne ifade vermeye hazır olduğunu belirtmişti.