MDTistanbul'ın 'Deliriyum'u AKM'de Sahnelendi

MDTistanbul'ın 'Deliriyum'ü, dijital çağda benlik ve gerçeklik algısını sorgulayarak AKM'de sahnelendi; eser deliryum kavramı üzerinden kimliği sorguluyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 12:48
MDTistanbul'ın 'Deliriyum'u AKM'de Sahnelendi

MDTistanbul'ın 'Deliriyum'u AKM'de Sahnelendi

Modern dans "Deliriyum", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) modern dans topluluğu MDTistanbul tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi.

Eserin teması

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre eser, dijitalleşmenin ve sosyal medyanın insan bedeni ve kimliği üzerindeki etkilerini sahneye taşıyor. Yapıt; düşünerek hareket eden insandan, izleyerek ve konuşarak var olan insana, algoritmalarla yönlendirilen ve adeta programlanmış bir bireye dönüşümü sorguluyor.

Adını tıpta bilinç karışıklığı ve gerçeklikten kopma halini tanımlayan deliryum kavramından alan eser, dijital çağda benlik algısının nasıl değiştiğini ve gerçeklik duygusunun nasıl bulanıklaştığını izleyiciye düşündürücü bir dille aktarıyor.

Oyuncu ve yaratıcı ekip

Gösteride dansçılar Alper Marangoz, Anna Zesakes, Bianca Cerioni, Chiara Giorda, Demet Aksular, Evrim Akyay, Kamola Rashidova, Mert Aksu, Taner Güngör, Tufan Elitaş, Tuğçe Göncü, Buse Ercan ve Gökçe Aksu yer aldı.

Modern dans sanatçısı ve koreograf Canberk Yıldız koreografiyi üstlenirken; müzik-ses tasarımını Onur Seçki, görsel tasarımı Emir Ünalan ve ışık tasarımını Yasin Gültepe gerçekleştirdi. Kostümler, Yargıcı'nın döngüsel tasarım anlayışı ve ileri dönüşüm yöntemleriyle kolektif biçimde tasarlandı.

Oynama takvimi

Deliriyum, 24 Ekim'de AKM'de; 31 Ekim ile 7 ve 20 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde yeniden sahnelenecek.

Modern dans "Deliriyum", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) modern dans topluluğu MDTistanbul...

Modern dans "Deliriyum", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) modern dans topluluğu MDTistanbul tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi.

Modern dans "Deliriyum", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) modern dans topluluğu MDTistanbul...

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı: Gazze, Ateşkes ve İsrail Eleştirileri
2
Amasya'dan Ardahan'a 'Kitap Köprüsü': Öğrenciler Kitap ve Kırtasiye Bağışladı
3
Ankara OSTİM'de İş Yerinde Yangın Söndürüldü
4
Edirne'de Yapay Zeka ve Geleceğin Eğitimi: 16. Uluslararası Balkan Kongresi Başladı
5
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
6
Türk Teknoloji Şirketleri Dubai GITEX'te İhracat Fırsatlarını Büyütüyor
7
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor