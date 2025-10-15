MDTistanbul'ın 'Deliriyum'u AKM'de Sahnelendi

Modern dans "Deliriyum", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) modern dans topluluğu MDTistanbul tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi.

Eserin teması

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre eser, dijitalleşmenin ve sosyal medyanın insan bedeni ve kimliği üzerindeki etkilerini sahneye taşıyor. Yapıt; düşünerek hareket eden insandan, izleyerek ve konuşarak var olan insana, algoritmalarla yönlendirilen ve adeta programlanmış bir bireye dönüşümü sorguluyor.

Adını tıpta bilinç karışıklığı ve gerçeklikten kopma halini tanımlayan deliryum kavramından alan eser, dijital çağda benlik algısının nasıl değiştiğini ve gerçeklik duygusunun nasıl bulanıklaştığını izleyiciye düşündürücü bir dille aktarıyor.

Oyuncu ve yaratıcı ekip

Gösteride dansçılar Alper Marangoz, Anna Zesakes, Bianca Cerioni, Chiara Giorda, Demet Aksular, Evrim Akyay, Kamola Rashidova, Mert Aksu, Taner Güngör, Tufan Elitaş, Tuğçe Göncü, Buse Ercan ve Gökçe Aksu yer aldı.

Modern dans sanatçısı ve koreograf Canberk Yıldız koreografiyi üstlenirken; müzik-ses tasarımını Onur Seçki, görsel tasarımı Emir Ünalan ve ışık tasarımını Yasin Gültepe gerçekleştirdi. Kostümler, Yargıcı'nın döngüsel tasarım anlayışı ve ileri dönüşüm yöntemleriyle kolektif biçimde tasarlandı.

Oynama takvimi

Deliriyum, 24 Ekim'de AKM'de; 31 Ekim ile 7 ve 20 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde yeniden sahnelenecek.

